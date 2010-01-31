آرزو داشتم در افتتاح این پروژه بزرگ شرکت کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کاظمی که یکی از 10 شهروندی است که قرار است در روز افتتاح تونل با خودرو شخصی اش در این مراسم حضور پیدا کند و تونل را افتتاح کند با اعلام این مطلب افزود: همیشه رویایم این بود از این مسیر بدون درگیرشدن با ترافیک عبور کنم . وقتی هم که از طریق روزنامه در جریان افتتاح تونل به این شکل قرار گرفتم سریع ثبت نام کردم تا شانسم را امتحان کنم.

افتتاح پروژه تونل توحید که بزرگترین پروژه تاریخ مدیریت شهری کشور است این روزها خبر داغ شهر محسوب

می شود. تونلی که افتتاح آن در کاهش بار ترافیکی، آلودگی های صوتی و هوا و... این کلان شهر تاثیر چشمگیری دارد.اما جدای از ابعاد و تاثیرات مهم شهری افتتاح این تونل ، نحوه بهره برداری و افتتاح آن نیز با حضور شهروندان بسیار جالب توجه است.این پروژه بزرگ شهری اولین پروژه ای است که به این شکل و با حضور شهروندانی که ثبت نام کرده اند و در قرعه کشی برنده شده اند افتتاح می شود.

«سهیلا نیکومنش» از دیگر برندگان این مراسم است که در محله یوسف آباد زندگی می کند و خانه دار است. او از طریق همسرش در این قرعه کشی شرکت کرده و برنده شده است. او از اینکه در این قرعه کشی برنده شده بسیار خوشحال است و می گوید:« همیشه فکر می کردم این نوع قرعه کشی ها جنبه نمایشی دارد و مردم عادی در آن سهمی ندارند، اما حالا باچشمان خودم دیدم که یک خانم خانه دار معمولی هم می تواند یکی از شرکت کنندگان این نوع مراسم ها باشد و به عنوان شهروند معمولی در یک افتخار ملی سهیم شود.»

نیکونش معتقد است که اجرای چنین برنامه هایی با حضور و مشارکت مردم، در اعتمادسازی شهروندان به مسئولین بسیار موثر است و همچنین باعث می شود حس مسئولیت بیشتری نسبت به شهر و ظایف شهروندی داشته باشند.



وی در ادامه می گوید:« خبر برنده شدن در این قرعه کشی در روحیه ام خیلی تاثیر گذاشت چرا که مشغله های زندگی ،ترافیک و شلوغی شهر گاهی اوقات رنگ تکرار خسته کننده ای به خود می گیرد.»

" محمد بیرامی " از کارمندان شرکت واحد است که در تهرانسر زندگی می کند. او هم از طریق روزنامه در جریان اجرای این طرح قرارگرفته و در این قرعه کشی ثبت نام کرده است. بیرامی که همه اعضای خانواده اش را در این قرعه کشی ثبت نام کرده می گوید: دوست داشتم همه اعضای خانواده ام در این مراسم حضور داشتند وبا هم از تونل عبور می کردیم. چرا که آنها هم وقتی متوجه شدند همه شهروندان می توانند در این برنامه حضور پیدا کنند بسیار خوشحال شدند و هرکدام جداگانه اقدام به ثبت نام در قرعه کشی کردند.

بیرامی تدبیر مسئولان برای فراهم کردن امکانات مختلف مثل اینترنت، تلفن و ... جهت ثبت نام در این قرعه کشی از ویژگی های خوب دیگر این طرح می داند و می گوید: در این شیوه همه شهروندان حتی آنهایی که تحصیلات بالایی ندارند و به اینترنت مسلط نیست نتوانستند در این قرعه کشی شرکت کنند. خود من از طریق ارسال پیام تلفنی توانستم در این قرعه کشی شرکت کنم که نشان می دهد برای همه شهروندان حقوق یکسان قائلند.

محمد مولایی دیگر برنده این قرعه کشی که کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و ساکن محله نارمک است در این رابطه گفت: از طریق اینترنت در جریان برگزاری این مراسم قرار گرفتم و علت مشارکتم در این برنامه شوق حضور در چنین مراسم به یادماندنی در تاریخ کشور بود.

وی افزود: جدای از این شوق، خیلی علاقه مند بودم با حضور در روز افتتاح این تونل بتوانم اطلاعات علمی ام را درباره مشخصات فنی تونل، نحوه معماری آن و نکات مهندسی اش بیشتر بدانم. به طور مثال، خیلی علاقه مند هستم بدانم چطور این تونل در مسیر خط 2 مترو احداث شده است و چه امکاناتی برای آن در نظر گرفته اند.