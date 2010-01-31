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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

هاشمی:

ایجاد عوامل انگیزشی جهت جذب سرمایه گذاران به کرمانشاه ضروری است

ایجاد عوامل انگیزشی جهت جذب سرمایه گذاران به کرمانشاه ضروری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: ایجادعوامل انگیزشی در جذب سرمایه گذاران به استان ضروری است و مسئولان باید نهایت تلاش خود را در این راستا بکار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ،سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی و بهسازی خیابان مدرس که در محل استانداری برگزار شد، اظهارداشت: دستگاههایی که در بحث طرح ساماندهی خیابان مدرس دخیل هستند باید با دادن امتیازات ویژه به افراد جهت سرمایه گذاری در خیابان مدرس تلاش کنند.

 

استاندار کرمانشاه همچنین در تسریع پروژه های نیمه تمام در خیابان مدرس تأکید کرد و افزود: سازمان بهسازی و نوسازی خیابان مدرس در اسرع وقت نسبت به برگزاری  یک فراخوان کشوری با دعوت از صاحبنظران و اساتید دانشگاهها در جهت همفکری و ارائه ایده های نو و جدید اقدام کند.

 

در ادامه بهرام اسماعیلی مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری کرمانشاه به ارئه گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در خیابان مدرس و بافت فرسوده شهر پرداخت.

کد مطلب 1027204

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