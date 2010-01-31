اجرای بیش از 440 عنوان برنامه در دهه فجر از سوی شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این مطلب تصریح کرد: مدتی است در این معاونت ستادی تحت عنوان ستاد هماهنگی برنامه های فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده که با حضور کارشناسان از بخشهای مختلف برنامه های فرهنگی و اجتماعی را برنامه ریزی می کنند.

رمضانی افزود: الان هم این برنامه ها به مناسبت دهه فجر به طور کلی طراحی شده و در یک کتابچه جمع آوری شده که طبق آن ما با اجرای بیش از 440 عنوان برنامه که بالغ بر سه هزار اجرا در سطح شهر خواهد بود به استقبال دهه فجر می رویم و در کنار آن 10 عنوان مشترک هم برای مناطق در نظر گرفته ایم که بنا به موقعیت جغرافیایی خود آنها را عملیاتی کنند.

وی از این 10 عنوان به هویت بخشی سیمای بصری شهر، فجر آفرینان، نقش تفکر عاشورایی در پیروزی انقلاب اسلامی، میهمانی لاله ها، تجدید عهد با انقلاب، جلوه حضور، تور انقلاب، زنگ انقلاب و جام انقلاب اشاره کرد و گفت: به طور مثال در تور انقلاب با کمک 22 منطقه قرار است بیش از 31 هزار دانش آموز را به محله هایی ببریم که در شکل گیری انقلاب نقش اساسی داشتند.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به بومی سازی برنامه های مناسبتی که تدارک دیده می شود نیز گفت: در حال حاضر جلسات متعددی با مدیران فرهنگی منطقه ها قبل از هر مناسبتی برگزار می کنیم و نظرات و چهارچوب برنامه ریزی خودمان را می گوییم تا آنها خودشان بنا به محله شان آن را برنامه ریزی کنند. حتی ما به معاونان فرهنگی مناطق هم ستادی نگاه می کنیم تا همه اتفاقها در محله ها رخ دهد.

رمضانی درباره شاخص ترین برنامه های دهه فجر که در دو روز 12 و 22 بهمن ماه برگزار می شود، گفت: برای 12 بهمن که تمرکزمان بر افتتاح تونل توحید است به همین دلیل وظیفه داریم افراد را از همه مناطق ساماندهی کنیم تا به مرقد امام (ره) و برای حضور در مراسم 12 بهمن بروند. از این رو مردم در پارک گفتگو جمع می شوند و بعد از افتتاح تونل توسط ده شهروند مردم سوار اتوبوس خواهند شد و از تونل خواهند گذشت و به سمت بهشت زهرا و مراسم خواهند رفت.

وی افزود: غیر از آن در محل برگزاری مراسم هم غرفه های فرهنگی تدارک دیده ایم. در روز 22 بهمن ماه هم در خیابان آزادی بالغ بر 22 فرهنگسرای سیار برپا خواهیم کرد.