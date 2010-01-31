آرمانهای انقلاب همواره ظرفیت تکامل دارند

محمد مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص تحقق آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی با توجه به فرا رسیدن ایام دهه فجر ، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از زمان شکل گیری خود آرمانهای بلندی را مطرح کرد و مردم با پشتیبانی از این آرمانها ، انقلاب را شکل داده و تداوم بخشیدند.

وی افزود: در طول 30 سال آرمانهای انقلاب دنبال شده و بخشهایی از آن تحقق یافته است لذا آرمانهای انقلاب در نقطه ای نیستند که بگوئیم محقق شده اند، چون در آن صورت دیگر انقلاب معنایی نخواهد داشت و تداوم خود را از دست می دهد.

فضائلی ادامه داد: آرمانهای انقلاب ظرفیت این را دارند که تحقق آنها تکامل یابد، چون حد پایانی برای تحقق این آرمانها وجود ندارد و انقلاب مقوله ای نیست که پایان یابد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین مهم ترین آرمان انقلاب را شعار " استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی" خواند و گفت: استقلال ایران در بخش سیاسی محقق شده و ایران اکنون جزو مستقل ترین کشورهای دنیاست.

وی تصریح کرد: گامهای بلندی هم در جهت تحقق شعار آزادی برداشته شده است به گونه ای که با رشد جامعه و بالا رفتن ظرفیت های جامعه این آزادی ها می تواند بیشتر شود.

فضائلی خاطرنشان کرد: اما در حوزه فرهنگی و اقتصادی کاستی های بسیاری وجود دارد که باید در جهت جبران آنها تلاش کنیم.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جمهوریت نظام تا حد زیادی تحقق یافته، گفت: اخیرا شاهد حضور مردم در انتخابات مهم ریاست جمهوری بودیم ، انتخاباتی که در آن 85 درصد از مردم شرکت کردند و این تحقق بی سابقه جمهوریت در کشورمان بود.

وی افزود: تحقق آرمانهای انقلاب تلاش زیادی را می طلبد و اکنون مسیر زیادی را پیش رو داریم گرچه مسیر طی شده هم کوتاه نبوده است.

فضائلی همچنین گفت: در جائیکه اهداف انقلاب به آموزه های دینی نزدیک بوده، توفیقات بسیاری به دست آورده ایم و از سوی دیگر خسارتهایی که انقلاب دیده ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم و آموزه های اسلام است.