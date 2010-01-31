به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام اسماعیل قبادی بعدازظهر یکشنبه در جمع مدیران استان اظهار داشت: اکثر ادارات همه ساله برنامههایی را در دهه فجر ویژه پرسنل خود برگزار میکنند که به علت داخلی بودن در همان سطح مانده و بازتاب اجتماعی ندارد اما اگر آنرا به نزدیکترین مسجد به اداره خود منتقل کنند بار معنوی مراسم افزایش یافته و افراد بیشتری نیز از این برنامهها استفاده میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: افراد و تشکلهای زیادی در مساجد فعال هستند که میتوانند در اجرای برنامهها به ادارات کمک کرده تا با مشارکت آنها مراسم باشکوه تری برگزار شود که در این راستا پیشنهاد میکنیم مسئولان ادارات با هماهنگی تشکلهای دینی مساجد اعم از هیئاتمذهبی، هیئت امناء، انجمن اسلامی و کانونهای فرهنگی برنامه های دهه فجر خود را انجام دهند.
قبادی افزود: مشارکت و حضور موثر ادارات و مسئولان در برنامههای مساجد موجب افزایش کیفی برنامههای مساجد و به حداقل رساندن فاصله بین مردم و مسئولین خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه همچنین پیشنهاد کرد که با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مدیران ضمن حضور در برنامههای مساجد نسبت سخنرانی، تشریح فعالیتها و دستاآوردهای دستگاه مربوطه و نظام جمهوری اسلامی اقدام کنند.
نظر شما