شهرداری تهران چهره شهر را دگرگون کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله علیخانی گفت: با توجه به وضعیت ترافیک تهران، اگر دهها تونل دیگر نیز در تهران داشته باشیم کم است.

وی افزود: دکتر قالیباف در مدتی که تصدی شهرداری تهران را داشته مدیریت قوی و کار آمد را نشان داده این در شرایطی است که دولت هیچ همکاری با شهرداری نمی کند.

وی افزود: دولت نه در در پروژه های شهری به شهرداری کمک می کند و نه در متروی تهران همکاری داشته است.



علیخانی خاطرنشان کرد: قالیباف به عنوان شهردار تهران باید تشویق شود و بازدید نمایندگان از تونل نیز به منظور تشویق وی صورت گرفته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، محل احداث تونل توحید را به جا و مناسب دانست و افزود: تونل توحید در جایی بنا شده که محل تردد مردم به سمت حرم امام (ره) و قم است. این مسیر بسیار ترافیکی سنگینی داشت که احداث تونل توحید می تواند بخش عمده ای از این مشکل را حل کند.

علیخانی با اشاره به تخریب هایی که از سوی برخی جریانها در طول ساخت تونل توحید صورت گرفت، گفت: زمانی که رقابت باشد و در کنارآن رقابت ناصحیح هم باشد به جای تشویق، تخریب می کنیم و متاسفانه کشور ما دچار این بداخلاقی ها بوده و هست و امیدواریم از این بداخلاقی ها نجات پیدا کنیم.