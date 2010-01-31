توسعه شهرکها اشتباه است/ ضرورت بازگرداندن جولان به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا در گفتگو با روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی از سیاست های شهرک سازی این رژیم انتقاد و اعلام کرد: تداوم شهرک سازی اسرائیل اشتباه است.

وی گفت: توسعه شهرک ها مانعی در برابر صلح است و تا زمانی که این امر در اراضی اشغالی وجود داشته باشد نمی توان فلسطینی ها را به این مسئله قانع کرد که اسرائیلی ها نسبت به صلح دارای انگیزه های مثبتی هستند.

وی از رژیم صهیونیستی خواست که در ازای برقراری روابط کامل دیپلماتیک با دمشق بلندی های اشغالی جولان را به سوریه بازگرداند.

نخست وزیر ایتالیا قرار است فردا به فلسطین اشغالی سفر کند.

خاطرنشان می شود بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.