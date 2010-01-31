منابع آب استان مرکزی به خوبی مدیریت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی سلامت استان مرکزی در اراک افزود: نباید با مطرح کردن این موضوع که در استان با کمبود آب روبرو هستیم برای مردم و افرادی که قصد سرمایه گذاری در استان را دارند مشکل تراشی کرد چرا که بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته اعتقاد داریم استان مرکزی با کمبودی در تامین منابع آب مواجه نیستیم.

وی اضافه کرد: استان مرکزی در آبرفتها با کمبود آب روبه رو است ولی در آهک ها مشکلی از نظر آب ندارد بلکه حتی از منابع بسیار غنی آب نیز برخوردار است که این موضوع را به خوبی می توان به اثبات رساند.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه باید از منابع موجود بهترین بهره برداری صورت گیرد ضافه کرد: مناسفانهن در استان مرکزی مدیریت مناسبی بر منابع آب وجود ندارد چرا که در بسیاری از اراضی کشاورزی استان که حجم بالایی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است شاهد آن هستیم که از روش های آبیاری قطره ای استفاده نمی شود که می طلبد در این راستا برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

استاندار مرکزی گفت: 330 هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که با اعتبار در نظر گرفته شده برای استفاده از روش های آبیاری قطره ای در این مزارع 30 سال زمان برای اجرای این طرح ها نیاز است که دولت با اقدام انقلابی خود در این زمینه تلاش کرده است با افزایش اعتبارات در این بخش زمینه را برای تسریع در روند اجرایب طرح های آبیاری تحت فشار و قطره ای در مزارع کشاورزی فراهم کند.

وی با بیان اینکه بهره برداری درست از منابع آبی از ضرورت های جامعه امروز است، گفت: هم اینک 2.8 پساب خروجی در استان وجود دارد که از 1.2 آن استفاده می شود که با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش شده است زمینه برای استفاده بهینه از این منابع فراهم شود.

شعبانی فرد یادآور شد: با اجرای طرح سد کمال صالح و انتقال آب از این سد به اراک تا تابستان آینده ظرفیت خوبی از منابع آب به اراک خواهد رسید که با رسیدن این آب به اراک دشت میقان اراک و چاه های آب منطقه نیز سیراب شده و از بروز آلایندگی های ناشی از پدیده های زیست محیطی در اراک جلوگیری خواهد شد.