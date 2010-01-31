احداث بیمارستان سلول درمانی/تولید حیوانات"ترنس ژن" هدف بعدی جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر حمیدرضا طیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: زمین ساخت این بیمارستان با حمایت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت و تجهیز این بیمارستان حدود 240 میلیارد ریال است، گفت: کار ساخت این بیمارستان از سال آینده پس از اختصاص اعتبار مورد نیاز آغاز می شود .

رئیس جهاد دانشگاهی کشور تصریح کرد: بالینی کردن فعالیت ها در حوزه درمان سلولهای بنیادی هدف از احداث این بیمارستان است.

به گفته وی، درمان بالینی سلول درمانی برای بیماران قلبی، استخوان، چشم و ... در بیمارستان متعلق به جهاد دانشگاهی برای افزایش سرعت درمان بیماران به جای انجام درمان در بیمارستان های دیگر با راه اندازی این بیمارستان میسر می شود.

طیبی به اجرای بررسی روش های درمان بیماران سرطانی در پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: هدف نهایی از انجام این پژوهش ها، تولید واکسن ضد سرطان در کشور است .

وی با اشاره به اینکه سایر کشورها نیز به دنبال تولید واکسن ضد سرطان هستند، گفت: کشور ما در این زمینه پیشگام بوده و پیشرفت های خوبی در این زمینه بدست آمده است.

تولید حیوانات"ترنس ژن" هدف بعدی جهاد دانشگاهی است

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به طرح های پژوهشی مرکز رویان جهاد دانشگاهی گفت: تولد بزغاله های"شنگول" و "منگول" آخرین دستاورد در مرکز پژوهشی رویان در زمینه تولید حیوانات شبیه سازی شده بوده است که هدف بعدی جهاد دانشگاهی تولید حیوانات"ترنس ژن" است.

به گفته وی، تولید حیوانات"ترنس ژن" برای این منظور است که بتوان پروتئین های دارویی مورد نظر را در داخل شیر این حیوانات قرار داد .

طیبی با بیان اینکه کار تولید فاکتور 8 و 9 در حیوانات شبیه سازی شده در اصفهان و تهران به صورت مجزا در حال انجام است، گفت: تا این مرحله پروژه با موفقیت پیش رفته است.

به گفته طیبی، در مراحل بعدی شیروار شدن بزغاله ها و تولید دارو در شیر این بزغاله ها انجام می شود .

وی یاد آور شد: جهاد دانشگاهی دارای سه پژوهشگاه شامل ابن‌سینا، رویان و علوم انسانی و مطالعات اجتماعی است و 21 پژوهشکده جهاد دانشگاهی در کشور نیز فعالیت می کنند.

14 واحد دولتی جهاد دانشگاهی در شهر تهران و 28 واحد استانی جهاد دانشگاهی در کشور وجود دارد و جهاد دانشگاهی دارای یک دانشگاه علم و فرهنگ بوده که در تهران است.