مساجد باید وارد کانونهای تصمیم سازی فارس شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در جلسه ستاد اقامه نماز استان فارس با بیان اینکه ارتباط مردم با مسئولان باید در مساجد تعریف شود، افزود: بعضی از مدیران متوجه جایگاه رفیع مساجد در کانونهای اجتماعی نیستند و به همین جهت بوده که تاکید داریم که باید نوع نگاه به این مسئله تغییر پیدا کند.

استاندار فارس با اشاره به طراحی شهرکها و شهرسازی ها اظهار داشت: در طراحی ایجاد پروژه های مسکونی باید به طور حتم مسئله ایجاد مسجد در نظر گرفته شود و حتی پروژه های مسکونی با محوریت مسجد ساخته شود

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احمدزاده با تاکید بر اینکه تغییر نگاه در مورد کارکرد فرهنگی بسیار مهم مساجد نیاز به یک اراده استانی دارد، بیان کرد: با تعارفات نمی توان در رساندن مساجد به جایگاه واقعی خود در سیستم اجتماعی راه به جایی برد به همین دلیل لازم است که همه مسئولان به این نکته توجه داشته باشند که مجتمعهای مسکونی نباید بدون مسجد ساخته شود چراکه شهرها و شهرکهای ما باید هویت ارزشی و انقلابی داشته باشند .

وی ادامه داد: تا وقتی مساجد تبدیل به کانون طراحی های فرهنگی نشود همه زحمات دستگاه های فرهنگی هیچ ثمری نخواهد داشت

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دستگاه های فرهنگی لزوم محور بودن مساجد را از سایر دستگاه ها مطالبه کنند

استاندار فارس بیان کرد: دستگاه های فرهنگی استان باید در شوراهایی مانند شورای برنامه ریزی حضور فعال داشته و لزوم محور بودن مسجد در شهرها و شهرکها را مطالبه کنند .

احمدزاده با تاکید بر اینکه همه مدیران و شهرداران باید متوجه اهمیت این موضوع باشند، گفت: مردم به اهمیت مساجد ایمان دارند و نقش خود را نیز به خوبی ایفا می کنند اما مدیران باید نگاه بنیادی تری داشته باشند تا با بسیج همه ظرفیتها، نهضت اجتماعی مسجدسازی در استان به راه بیافتد و استانداری نیز در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می کند

2.5

میلیارد تومان برای مسائل فرهنگی هر شهرستان وی با اشاره به مصوبات سفرهای شهرستانی نیز اظهار داشت: در هر شهرستان 2.5 میلیارد تومان برای مسائل فرهنگی با محوریت مساجد، مصلی ها و حوزه های علمیه اختصاص خواهد یافت

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استاندار فارس با اشاره به اعتبار 750 میلیارد تومانی دولت برای پنج سال کار فرهنگی در استان، ادامه داد: این اعتبارات باید به صورت عادلانه به همه شهرستانها اختصاص داده شود و لازمه این کار ارائه طرحهای سخت افزاری و نرم افزاری بوده تا این بودجه ها به طرحهای مورد تایید تخصیص داده شود

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احمدزاده همچنین برای انتصاب مشاور امور مساجد در استانداری فارس برای پیگیری دقیق و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای مسجدمحوری و نهضت مسجدسازی اعلام آمادگی کرد

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وی بیان کرد: حضور و دیدارهای مسئولان در مساجد پیامهای بسیاری می تواند داشته باشد و مدیران باید هرچه زودتر این کار را انجام دهند و رسانه ها نیز به نحو شایسته ای این فرهنگ را اشاعه و پوشش خبری دهند

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نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم محور بودن مساجد در عرصه اجتماعی و فرهنگی، خط مشی کلی و هدف گذاری مصوبات این ستاد را تشریح کرد و با اشاره به دیدگاه های استاندار اظهار داشت: باید این دیدگاه های مثبت و ارزشی تقویت شود چراکه این دیدگاه ها برای استان غنیمت به شمار می رود. آیت الله اسدالله ایمانی افزود: در خطبه های نماز جمعه نیز از این نگاه و اقدام استاندار تقدیر کردم و معتقد هستم که این بزرگترین نعمتی بوده که خداوند برای مسائل فرهنگی و دینی به این استان داده است

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وی تصریح کرد: باید از این فرصت استفاده کرد و در میان مسئولان نیز باید مسئله لزوم کانون بودن مساجد در امور فرهنگی و اجتماعی درک شود

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