همکاری ایران و برزیل در تولید سوخت گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید هدایت در دیدار معاون وزیر علوم و فناوری برزیل، همکاری دو کشور در زمینه تولید سوخت گیاهی را پیشنهاد کرد.

معاون وزیر صنایع و معادن در این دیدار که با حضور سفیر برزیل در تهران انجام گرفت، با اشاره به اینکه سازمان گسترش هم اکنون چرخه کامل تولید و مصرف سوخت گیاهی را در دست دارد، اظهار داشت: وجود مزارع وسیع نیشکر در جنوب، ‌مراکز تحقیقاتی در زمینه سوخت، موتور و خودرو و نیز صنایع خودروسازی، نشانگر آن است که این سازمان توان لازم برای تحقیقات، تولید و عرضه سوخت گیاهی را دارا است.

هدایت در این دیدار همچنین با اشاره به توان فنی و مهندسی موجود در ایران، همکاری در حوزه های فناوری نانو، فناوریهای زیستی، میکروالکترونیک، صنعتی سازی ساختمان، انرژی به ویژه نفت و گاز و فناوری اطلاعات را به عنوان دیگر حوزه های مورد علاقه برای همکاری با متخصصان برزیلی ذکر کرد.

به دنبال توافقات به عمل آمده در سفر ریاست جمهوری و هیئت همراه به برزیل، معاون وزیرعلوم و فناوری برزیل به همراه هئاتی از معاونان آن وزارتخانه به ایران سفر کرده است.

"سزار گادلا" معاون وزیر علوم و فناوری برزیل نیز در این دیدار با اشاره به رتبه جهانی این کشور در تولید سوخت اتانول از نیشکر، گفت: آماده همکاری با ایران و ایجاد شرایط تبادل دانش در ساخت و توسعه در این حوزه و نیز سایر حوزه های فناوری به ویژه نفت و گاز، نانو و بیوتکنولوژی هستیم.