دانشگاه اکستر گزارش جدیدی درباره خشونت ضدمسلمانان لندن منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این گزارش نشان میدهد که چگونه فضای وحشت و تعصب علیه مسلمانان پایههایی را برای خشونت علیه جوامع اسلامی فراهم میکند.
این نخستین گامی است که در پروژه تحقیقاتی 10 ساله که از سوی مرکز تحقیقات مسلمانان اروپایی دانشگاه اکستر انجام شده به بررسی اسلام هراسی و جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان در شهرهای کوچ و بزرگ سراسر اروپا میپردازد.
دکتر جاناتان گیتنز مازر و دکرت رابرت رامبرت از دانشگاه اکستر این تحقیق را با عنوان " اسلامهراسی و جرایم ناشی از انزجار: نمونه مطالعاتی لندن" را به عنوان نخستین تحقیق از این پروژه نوشتهاند.
این گزارش با همکاری گروههای اسلامی به منظور فراهم کردن تحقیقی برای مسلمانان و درباره مسلمانان در اروپا ارائه شده است و نویسندههای این گزارش خواستهاند که جرایم ناشی از انزجار از سوی دولت، رسانه ها و پلیس جدیتر گرفته شوند.
این گزارش نشان میدهد مسلمانانی که در لندن زندگی میکنند با تهدیدهای خشونتآمیز و ارعاب از سوی گروههای سیاسی و غیر سیاسی لندن رو به روهستند.
این گزارش همچنین نشان داده است که چگونه عاملان جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان به واسطه دیدگاههای منفی که درباره مسلمانان در رسانه ها منتشر شده یا از سوی افراط گرایان اشاعه مییابند تحریک شده و تحت تأثیر قرار میگیرند.
دکتر گیتنز مازر گفت: جرایم ناشی از انزجار در لندن در رویدادهای متعددی به مرگ و جراحات جدی منتهی شده است. اگرچه این جرایم علیه مسلمانان بهخوبی از سوی رسانهها، دولت و پلیس به عنوان جرایم ناشی از انزجار تعریف و تبیین نشدهاند.
وی افزود: مشکل جدی زمانی به وجود میآید که تعدادی از مسلمانان این جرایم را به پلیس گزارش نمیکنند و از این ارزیابی کمیت این مشکل دشوار خواهد شد.
مصداق این گزارش از مصاحبههای بلند و عمیقی با قربانیان جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان گرفته شده است تا سیاستمداران، رسانهها و عموم مردم را با چشم اندازهایی درباره جامعه مسلمان آشنا کند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.
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