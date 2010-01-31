پژوهشکده مطالعات کویر در سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمیدرضا طیبی ظهر یکشنبه در نشستی با مسئولان جهاد دانشگاهی استان سمنان گفت: این پژوهشکده در سه گروه پژوهشی گیاهان کویری، کویرنوردی و گیاهان دارویی متناسب با آب و هوای استان سمنان آغاز به کار خواهد کرد .

وی همچنین از توسعه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با رشته های تخصصی و متناسب با نیاز های ملی و مزایایی بومی استان سمنان تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور از افتتاح واحدهای جهاد دانشگاهی بوشهر و گلستان در دهه فجر خبر داد و گفت: با افتتاح این دو واحد تمام استان های کشور دارای واحد جهاد دانشگاهی هستند.

به گفته وی،50 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور از مقاطع کاردانی تا دکترا مشغول تحصیل هستند و جهاد دانشگاهی کشور دارای یک دانشگاه و موسسه آموزش عالی و 43 مرکز علمی کاربردی است.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی ثابت کرده که توان حرکت در مرز علم را داراست، گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند با توسعه علمی و فناورانه زمینه پیشرفت کشور را فراهم کند.

طیبی با بیان اینکه یکی از ثمره‌های انقلاب، ایجاد روحیه خودباوری در میان همه مردم به خصوص جوانان است، گفت: ایجاد روحیه خودباوری دینی و ملی در میان جوانان به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب ضروری است.

وی با بیان اینکه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری علوم سلولی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در حال برگزاری است، گفت: گسترش آموزش های تخصصی از اهداف اصلی جهاد دانشگاهی است.