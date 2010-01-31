آرزو دارم چهره واقعی ایران را به مردم دانمارک نشان دهم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی برپایی اولین بازارچه بین⁮المللی تئاتر که در حاشیۀ بیست و هشتمین جشنوارۀ بین⁮المللی تئاتر فجر برگزار شد، «سورن والنته اووسن» نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر تئاتر کوپنهاک دانمارک به همراه «ایر هرملین» کارشناس ارشد تئاتر و نماینده سازمان طراحان صحنه استونی به قم سفر کرده و در سالن مجتمع فرهنگی هنری نور از تمرین نمایش "شام آخر" دیدن کردند.



سورن والنته اووسن پس از دیدن نمایش شام آخر، این نمایش را اثری زیبا، جذاب و قدرتمند توصیف کرد که با بهره⁮گیری از تکنیک⁮های مدرن، پیام جهانی خود را منتقل می⁮کند.



این نویسنده و کارگردان تئاتر با اشاره به گسترده⁮بودن فضای تبلیغی ضد ایران در کشورهای خارجی اظهار داشت: بنده با دیدن چنین آثار ارزشمندی، آرزو دارم بتوانم مقدماتی را در کشور دانمارک و دیگر کشورها فراهم کنم تا با اجرای این گونه آثار، چهره واقعی ایران برای مردم آن کشور و دیگر ملل جهان معرفی شود.



سورن والنته اووسن تصریح کرد: تئاتر ایران از قدرت و انرژی بالایی برخوردار است و اجرای نمایش شام آخر در دانمارک می⁮تواند برای مردم آن کشور جذابیت زیادی به همراه داشته باشد.



نمایش شام آخر با لحنی شاعرانه بر روی احساسات تاثیر می⁮گذارد



نماینده سازمان طراحان صحنه استونی نیز با ابراز خرسندی از دیدن نمایش شام آخر، این نمایش را اثری تاثیرگذار دانست که با لحنی شاعرانه احساس او را تحت تاثیر قرار داده است.



ایر هرملین، هارمونی ایجاد شده در نمایش را که با هماهنگی تمام عوامل نمایش به وجود آمده است، تحسین کرد و تاثیرگذاری این نمایش را برای خودش که در شمال اروپا زندگی کرده و با جنگ علاقه⁮ای ندارد بسیار دانست و گفت: به نظر من طراحی صحنه نمایش و اختلاف سطح⁮های موجود به انتقال مفاهیم اثر، کمک بسیاری کرده است.



گفتنی است نمایش شام آخر تلاشی از گروه تئاتر ایده، نوشتۀ محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی است که به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی قم تولید و در بخش تجربه⁮های نو بیست و هشتمین جشنواره بین⁮المللی تئاتر فجر اجرا داشته است و از امروز همه روزه ساعت 18 در مجموعه تئاتر شهر تهران میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.