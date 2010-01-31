آرزو دارم چهره واقعی ایران را به مردم دانمارک نشان دهم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی برپایی اولین بازارچه بینالمللی تئاتر که در حاشیۀ بیست و هشتمین جشنوارۀ بینالمللی تئاتر فجر برگزار شد، «سورن والنته اووسن» نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر تئاتر کوپنهاک دانمارک به همراه «ایر هرملین» کارشناس ارشد تئاتر و نماینده سازمان طراحان صحنه استونی به قم سفر کرده و در سالن مجتمع فرهنگی هنری نور از تمرین نمایش "شام آخر" دیدن کردند.
سورن والنته اووسن پس از دیدن نمایش شام آخر، این نمایش را اثری زیبا، جذاب و قدرتمند توصیف کرد که با بهرهگیری از تکنیکهای مدرن، پیام جهانی خود را منتقل میکند.
این نویسنده و کارگردان تئاتر با اشاره به گستردهبودن فضای تبلیغی ضد ایران در کشورهای خارجی اظهار داشت: بنده با دیدن چنین آثار ارزشمندی، آرزو دارم بتوانم مقدماتی را در کشور دانمارک و دیگر کشورها فراهم کنم تا با اجرای این گونه آثار، چهره واقعی ایران برای مردم آن کشور و دیگر ملل جهان معرفی شود.
سورن والنته اووسن تصریح کرد: تئاتر ایران از قدرت و انرژی بالایی برخوردار است و اجرای نمایش شام آخر در دانمارک میتواند برای مردم آن کشور جذابیت زیادی به همراه داشته باشد.
نمایش شام آخر با لحنی شاعرانه بر روی احساسات تاثیر میگذارد
نماینده سازمان طراحان صحنه استونی نیز با ابراز خرسندی از دیدن نمایش شام آخر، این نمایش را اثری تاثیرگذار دانست که با لحنی شاعرانه احساس او را تحت تاثیر قرار داده است.
ایر هرملین، هارمونی ایجاد شده در نمایش را که با هماهنگی تمام عوامل نمایش به وجود آمده است، تحسین کرد و تاثیرگذاری این نمایش را برای خودش که در شمال اروپا زندگی کرده و با جنگ علاقهای ندارد بسیار دانست و گفت: به نظر من طراحی صحنه نمایش و اختلاف سطحهای موجود به انتقال مفاهیم اثر، کمک بسیاری کرده است.
گفتنی است نمایش شام آخر تلاشی از گروه تئاتر ایده، نوشتۀ محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی است که به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی قم تولید و در بخش تجربههای نو بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اجرا داشته است و از امروز همه روزه ساعت 18 در مجموعه تئاتر شهر تهران میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تئاتر کوپنهاک دانمارک گفت: آرزو دارم که از طریق فراهم کردن زمینههای اجرای تئاتر در دانمارک، چهره واقعی ایران را به مردم دانمارک نشان دهم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی برپایی اولین بازارچه بینالمللی تئاتر که در حاشیۀ بیست و هشتمین جشنوارۀ بینالمللی تئاتر فجر برگزار شد، «سورن والنته اووسن» نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر تئاتر کوپنهاک دانمارک به همراه «ایر هرملین» کارشناس ارشد تئاتر و نماینده سازمان طراحان صحنه استونی به قم سفر کرده و در سالن مجتمع فرهنگی هنری نور از تمرین نمایش "شام آخر" دیدن کردند.
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