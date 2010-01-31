آموزش و پرورش ایران و تاجیکستان کتاب الفبای نیاکان را تالیف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دکتر تاجی النساء معاون وزارت معارف تاجیکستان و ابراهیم سحرخیزمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به همراه سید جمال صبح خیز مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در محل این دفتر باهم دیدار کردند.

بر اساس این گزارش قرار شد وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به کشور تاجیکستان در خصوص تقویت وارتقای سطح روابط دو جانبه، تالیف کتب الفبای نیاکان، تسریع در روند ساخت مجتمع آموزشی بین المللی در شهر دوشنبه و برگزاری جشنواره و اکران فیلمهای آمو زشی در تاجیکستان، بازدید دانش آموزان و معلمان تاجیکی از مراکز آموزشی ایران به منظور استفاده از تجربیات همدیگر و تقویت معلمان کشور تاجیکستان با استفاده از تجربیات آموزش ضمن خدمت مشاوره و برنامه ریزی شود.