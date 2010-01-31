به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ماهواره ای و مخابراتی تاسیسات تقویت فشار گاز خنج در منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران به همت متخصصان داخلی راه اندازی شد.

با راه اندازی این سامانه جدید مخابراتی و ماهواره ای در تأسیسات تقویت فشار گاز خنج، پایداری شبکه مخابراتی و تلفنی این ایستگاه گازی افزایش قابل توجه ای یافته است، به طوری که تمامی کاربران آن از دسترسی کامل به شبکه جهانی اینترنت برخوردار شده اند.

تاسیسات تقویت فشار گاز خنج بر روی خط لوله چهارم سراسری گاز قرار گرفته است که با استقرار این سامانه ماهواره ای به طور متوسط 300 میلیون ریال صرفه جویی حاصل خواهد شد.

هم اکنون در منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران بیش از چهار هزار و 500 کیلومتر خطوط فشار قوی گاز طبیعی و تعداد 9 تاسیسات تقویت فشار گاز برای انتقال پایدار و مطمئن گاز طبیعی در مدار بهره برداری قرار دارد.

شبکه های مخابراتی و ماهواره ای در سطح این منطقه عملیاتی توسعه قابل توجه ای یافته است به طوری که تاکنون کلیه مراکز و تاسیسات منطقه 5 به شبکه تلفن، بی سیم و اینترنت مجهز شده است.