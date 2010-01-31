  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

"سفید امضاء" 10 روز دیگر آماده می‌شود

"سفید امضاء" 10 روز دیگر آماده می‌شود

فلیم تلویزیونی "سفید امضاء"به نویسندگی و کارگردانی ساسان فرخ‌نیا 10 روز دیگر آماده پخش است.

فرخ‌نیا به خبرنگار مهر گفت: تدوین و ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "سفید امضاء" به تازگی به پایان رسیده است محمد محمدعلی ساخت موسیقی فیلم را برعهده داشته و صداگذاری فیلم توسط احمد کلانتری ادامه دارد.به احتمال فراوان این فیلم 10 روز دیگر آماده نمایش می‌شود .

حبیب اسماعیلی، میرطاهر مظلومی، ستاره پسیانی، هادی کاظمی، افسانه ناصری، مهرداد فلاحت گر، مجید مشیری، ماریا خبازی، مجید شهریاری، رحمان مقدم،علیرضا اولیا، مژگان ترانه، هدایت الله سجادی و ساسان فرخ‌نیا در این فیلم بازی کرده‌اند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: محمدتقی امینی، صدابردار: احمد کلانتری، مدیرتولید: نصرت قاضی مقدم، طراح صحنه ولباس: مهدی ستاری، طراح گریم: فرناز مرتضوی، محصول شرکت پالیز فیلم.

 

کد مطلب 1027235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها