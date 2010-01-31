انتخاب چشمه خورزن به عنوان محل دفن زباله های اراک مشکل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نادر اخوان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در رفت و روب و جمع آوری زباله‌ها با دو گونه زباله صنعتی و زباله‌ های خانگی که هر کدام دارای شرایط خاص هستند روبرو هستیم چرا که زباله ‌های صنعتی با وجود بدون بو بودن دارای خطرات زیست محیطی جدی هستند اما زباله ‌های خانگی چنین شرایطی را ندارند که بر این اساس باید نسبت به تفکیک آنها از یکدیگر اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح شناسایی مشاغل پر زباله در اراک با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی افزود: سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اراک در حال بازنگری و بررسی علمی محلهای رفت و روب معابر شهر اراک و همچنین بررسی تمام مشاغل شهر اراک برای شناسایی مشاغل پر زباله برای پردازش زباله ‌ها از مبدا برای نخستین‌ بار در کشور با همکاری نهادهای دانشگاهی است.

اخوان در مورد شناسنامه ‌دار کردن مکان دفن زباله ‌ها در اراک نیز گفت: پس از تحویل گرفتن زمین دفن زباله ‌ها اقدام به شناسنامه ‌دار کردن مکان دفن آن خواهیم کرد.

وی ادامه داد: شناسنامه ‌دار کردن مکان دفن زباله ‌ها به این معناست که در مکان دفن زباله‌ ها هر قطعه از زمین محل دفن مشخص باشد که برای چه زباله ‌ای است و چه چیزی در آن دفن شده است که در صورت اجرای آن به راحتی می توان به ساده ‌سازی و علمی کردن بازیافت زباله اقدام کرد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اراک در مورد آموزش شهروندی در حوزه مدیریت پسماند گفت: پایه اصلی فعالیتهای این سازمان بحث آموزش است که در حال حاضر به صورت کلی انجام می ‌شود.

اخوان افزود: هم اینک برنامه ‌ریزی برای تفکیک آموزشها در سطح جامعه براساس رده‌ های سنی هستیم که این آموزشها با هدف تاثیرگذاری بیشتر از خردسالی آغاز خواهد شد.