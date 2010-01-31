غفاری :منتقدان نسبت به فیلم کمدی موضع منفی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "چراغ قرمز" به کارگردانی علی غفاری با حضور این کارگردان، سعید شرفی‌کیا تهیه‌کننده، الناز شاکردوست، مجید یاسر، مریم امیرجلالی (بازیگران)،سعید آهنگرانی طراح صحنه و لباس، کاوه ایمانی تدوینگر و تهماسب صلح‌جو منتقد سینما مجری برگزار شد.

علی غفاری با اشاره به ترکیب بازیگران گفت: دوست داشتم در انتخاب بازیگران این فیلم تا حدی ساختار‌شکنی کنم و نقشی متفاوت به افراد بدهم. پوریا پورسرخ و رضا شفیعی جم بازی متفاوتی در این فیلم دارند و این به نظر من می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد.

غفاری گفت: فیلمساز سعی دارد نکات اخلاقی مختلفی را در فیلم خود بررسی کند و در عین حال فیلمش دچار حالتی شعاری نشود. ما سعی کرده‌ایم این اثر ساختاری نو داشته باشد و بخش‌های مختلف آن به‌ گونه‌ای نباشد که گل‌درشت به نظر برسد.

وی ادامه داد: نمی‌دانم که چگونه باید فیلم بسازم که نگویند کلیشه‌ای است، به هرحال سینمای طنز روایت خاص خود را می‌طلبد، اما با این وجود بنده سعی کرده‌ام که به شکلی نسبتا متفاوت عمل کنم.

غفاری افزود: یک فیلمساز باید ژانرهای مختلف را تجربه کند. فیلم اول من در پلیسی بود و پس از ‌سال‌ها فاصله، فیلم دومم را با طنز ساخته‌ام. اما از منتقدان گلایه دارم چرا که به محض این‌که افراد اسم طنز را می‌شنوند، بلافاصله نسبت به آن موضع می‌گیرند. نباید نسبت به کمدی موضع منفی داشت.

او گفت: من هم قبول دارم که لازم است در جامعه طنز‌های خوب ساخته شود، اما در شرایطی که حمایتی از این فیلم‌ها به عمل نمی‌آید، فیلمساز چه کند. من صادقانه می‌گویم که سعی کرده‌ام فیلم طنز شریف بسازم و در عین حال نگاهی انتقادی هم داشته باشم اما تا چه اندازه به موفقیت رسیده‌ام را نمی‌دانم.

شرفی‌کیا تهیه‌کننده این فیلم گفت: اگر ما بخواهیم مخاطبان را به‌شکلی جدی نصیحت کنیم، قاعدتا تاثیری نخواهیم گذاشت و مخاطب زده می‌شود. من فکر می‌کنم که "چراغ قرمز" فیلم خوبی است و کارگردانی آن هم به درستی صورت گرفته است.

الناز شاکردوست گفت: بازی در فیلم‌های "چراغ قرمز" و "فاصله" را دوست داشتم و با دو نگاه متفاوت دو جنس بازی مختلف را در این فیلم‌ها تجربه کردم، من کمتر در فیلمهای کمدی مقابل دوربین رفته‌ام و بازی در چنین نقش‌هایی را دشوارتر می‌دانم.