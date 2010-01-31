اوباما با کرنش در مقابل صهیونیستها درپی جنگی جدید در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه فضل الله در بیروت، "سید محمد حسین فضل الله" مرجع عالیقدر شیعیان لبنان با اشاره به تغییر نمایشی سیاست های "باراک اوباما" (رئیس جمهور آمریکا) تاکید کرد: وی با دنباله روی از سیاست های بوش و کرنش در برابر صهیونیستها در صدد شعله ور کردن جنگ های بیشتر در منطقه است.

علامه فضل الله همچنین جنگ اقتصادی (تحریم) علیه ایران را نیز ثمره تعظیم اوباما در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی دانست و افزود: اخیرا شاهد برخی از نشانه های این جنگ اقتصادی بوده ایم.

این مرجع عالیقدر شیعیان لبنان در ادامه با هشدار درباره ورود و خروج هیئت های مختلف آمریکا به بیروت، تاکید کرد: واشنگتن در تلاش است عقاید ارتش لبنان را تغییر دهد.

وی با تاکید بر لزوم آمادگی ملت های عربی و اسلامی برای مواجهه با تهدیدات استکبار جهانی، افزود: واشنگتن همواره به تجازوات مکرر رژیم صهیونیستی و تجهیز این رژیم برای آغاز جنگ چراغ سبز نشان داده است.

علامه فضل الله در ادامه با اشاره به امید برخی از اعراب و مسلمانان به این مسئله که با تغییر رئیس جمهور آمریکا، شاهد تغییر در سیاست ها نیز خواهیم بود، افزود: این مسئله به اثبات رسیده است که واشنگتن هرگز و در هیچ شرایطی سیاست حمایتی خود از رژیم صهیونیستی را تغییر نمی دهد.