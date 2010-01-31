کرزای درخواست برای صلح با طالبان را بار دیگر تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حامد کرزای در نخستین اظهارات خود پس از بازگشت از کنفرانس لندن با موضوع افغانستان که 70 هیئت از کشورها در آن شرکت کرده بودند، گفت: ما تلاشهای خود را برای کاهش تنش ها از سوی شورشیان شدت خواهیم بخشید.

کرزای گفت: ما به عنوان شهروندان افغان تمامی تلاش خود را برای آوردن صلح و امنیت کامل به کشورمان انجام می دهیم.

وی همچنین اعلام کرد که در آینده نزدیک در کابل یک "صلح جرگه" تشکیل خواهد شد و این نشست در مورد چگونگی آغاز حل اختلاف بحث خواهد کرد.

آغاز این روند در حالی است که شرکت کنندگان در کنفرانس لندن، 5 سال به نیروهای افغانی برای بدست گرفتن کنترل کامل امنیت کشور مهلت دادند.

آنها همچنین کمک مالی به این کشور را همانطور که پیشتر اعلام کرده بودند منوط به پیشرفت در امر مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای اداری کردند.

در نشست لندن علاوه بر کنترل امنیت و کمک مشروط، عفو اعضای پیشیمان طالبان مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری نشستی در کابل از دیگر موارد مورد بحث در لندن بود.

گفته می شود که چند ماه دیگر در کابل کنفرانسی با حمایت دولت افغانستان برگزار خواهد شد که به تحلیل از پیشرفت در عرصه هایی که کار روی آنها در لندن آغاز شده است، می پردازد.