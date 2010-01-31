پزشک بودن هیئت امنای بیمارستانها الزامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، در پی طرح انتقاداتی در برخی از رسانه­ها مبنی بر جامع نبودن ترکیب در نظر گرفته شده برای هیئت امنای بیمارستانها و عدم حضور نمایندگانی از کارکنان بیمارستانها مانند پرستاران، ماماها و کادر اداری مالی در ترکیب 9 نفره هیئت امنای بیمارستانها، این وزارتخانه اعلام کرد: طبق آئین نامه اجرایی بند 24 قانون بودجه سال 88 مبنی بر هیات امنایی شدن بیمارستانها، هیچ الزامی بر پزشک بودن اعضای هیات امناء اعم از رئیس دانشگاه و حتی رئیس بیمارستان وجود ندارد، چنانچه در حال حاضر نیز ریاست برخی از دانشگاهها، توسط روسای غیر پزشک انجام می­گیرد.

همچنین مطابق این آیین نامه هیچ ضرورتی برای انتخاب معاونین بیمارستان از میان پزشکان وجود ندارد و هر فردی که حایز شرایط تصدی این مسئولیت باشد، می تواند عضو هیئت امنای بیمارستان باشد کما اینکه درحال حاضر مدیران و معاونین بسیاری از بیمارستانها درکشور فارغ التحصیلان رشته های مدیریت، پرستاری و... هستند.

براساس آئین نامه اجرایی مذکور، روسای دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی به عنوان رئیس هیئت امناء، رئیس بیمارستان به عنوان دبیر هیئت امناء، یکی از سه معاون بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان، معاون برنامه­ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار، نماینده روسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب روسای بخشهای مذکور، شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوطه، نماینده مجمع خیرین سلامت، مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان و مدیرکل سازمان بیمه خدمات درمانی استان به عنوان اعضای هیئت امنای بیمارستانها مشغول به کار خواهند بود که بدیهی است با توجه به ترکیب سایر اعضای هیئت امناء از استانداری، شهرداری، مجمع خیرین سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی، احتمال غیر پزشک بودن آنها وجود دارد.

وزارت بهداشت هچنین یادآور شده است: تدوین آیین­نامه مذکور کار مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده و ترکیب در نظر گرفته شده برای هیئت امنای حاصل جمع­بندی مجموع نقطه­ نظرات کارشناسی سه دستگاه مذکور است.

مطالعات و بررسیها در خصوص هیئت امناء­های بیمارستانهای کشورهای توسعه یافته در نظام سلامت نیز نشان می­دهد در ترکیب اعضای هیئت امناء از عناصر و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استفاده می­شود تا بدون ملاحظات صنفی و گروهی، منافع کلان بیمارستان و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به مردم را در اولویت دغدغه­های خود قرار دهند چرا که در این صورت و در نتیجه آن همه گروهها ذینفع خواهند بود.