شورای شهر گزارش پرداختی دولت را به مجلس ارائه دهد

علی اکبر اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: اینکه رئیس شورای شهر تهران گفته است از یکهزار اتوبوس وعده داده شده برای امسال تنها 150 اتوبوس تا پایان آذرماه دریافت شده از نگاه نمایندگانی که انتظار دارند تا پایان آذرماه سه چهارم بودجه اختصاص یافته باشد پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد که اگر کمیسیون عمران عدم همراهی دولت با مدیریت شهری تهران و شورای این شهر را ببیند از وزیر کشور در این رابطه سئوال کند و از سوی دیگر، امسال برای بررسی بودجه سال آینده این موارد را حتما لحاظ خواهیم کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بهتر است آقای چمران و اعضای شورای شهر در کمیسیون عمران حاضر شوند تا در مورد ادامه یافتن روند کنونی در بخش حمل و نقل عمومی همفکری کنیم.

اولیا در پاسخ به این سئوال که مدیران شهر تهران به اثر بخش بودن جلسه با نمایندگان خوش بین نیستند چون تا کنون این جلسات منجر به نتیجه نشده گفت: به هر حال نمی توان دست روی دست گذاشت و از حق مردم گذشت. یک حقیقت وجود دارد و دولت در پرداخت اعتبارات به حمل و نقل عمومی طفره می رود و نهاد ناظر هم مجلس است و نمی تواند سکوت کند.

این عضو کمسیون عمران مجلس به آغاز بررسی بودجه در مجلس اشاره و تاکید کرد: اعضای کمیسیون عمران در تلاش هستند شیوه ای را اتخاذ کنند که حمل و نقل عمومی به خاطر سهمش از بودجه تا این میزان گرفتار برخی حواشی و برخوردهای سلیقه ای نشود.

علی اکبر اولیا افزود: نمایندگان هم از ادامه یافتن این داستان و در اختیار نگذاشتن تعهدات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو خسته شده اند اما دلیل نمی شود نسبت به این موضوعات حساسیت خود را از دست دهیم.