به گزارش خبرگزاری مهر، پاییگاه اینترنتی این جشنواره به آدرس با اطلاعات مربوط به این جایزه در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
دبیرخانه جایزه غنیپور در اردیبهشت ماه همزمان با شروع نمایشگاه کتاب اقدام به تهیه کتابهای منتشر شده در سال 1387 کرد و از میان آنها به داوری در دو بخش "بزرگسال" و "کودک و نوجوان" پرداخت که نتیجه آن طی مراسمی در 10 اسفند اعلام میشود.
داوری این دوره از جشنواره را جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق،عباس قدیر محسنی، فرخنده حقشنو، علیالله سلیمی و محمد مهدوی شجاعی بر عهده داشتند.
مراسم اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی غنیپور ساعت 16:30 در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار خواهد شد.
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