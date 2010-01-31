  1. هنر
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

پایگاه اینترنتی جایزه کتاب غنی‌پور راه‌اندازی شد

پایگاه اینترنتی انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاییگاه اینترنتی این جشنواره به آدرس با اطلاعات مربوط به این جایزه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

دبیرخانه جایزه غنی‌پور در اردیبهشت ماه همز‌مان با شروع نمایشگاه کتاب اقدام به تهیه کتابهای منتشر شده در سال 1387 کرد و از میان آنها به داوری در دو بخش "بزرگسال" و "کودک و نوجوان" پرداخت که نتیجه آن طی مراسمی در 10 اسفند اعلام می‌شود.

داوری این دوره از جشنواره را جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق،عباس قدیر محسنی، فرخنده حق‌شنو، علی‌الله سلیمی و محمد مهدوی شجاعی بر عهده داشتند.

مراسم اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی غنی‌پور ساعت 16:30 در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1027250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها