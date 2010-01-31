بزرگترین پروژه مدیریت شهری ایران فردا افتتاح می شود / جزئیات پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام تونل توحید پس از گذشت 30 ماه از روز کلنگ زنی آن که با حضور شهردار تهران صورت گرفت، قرار است با حضور 10 شهروند نمونه افتتاح شود. ناظران این پروژه و کسانی که از نزدیک شاهد احداث تونل توحید بوده اند، متفق القول بر این عقیده اند که احداث این تونل به دست توانای مهندسان ایرانی، بهترین الگو برای انتقال تجربیات مدیریت شهری به سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
تونل توحید از بزرگراه شهید چمران تقاطع سر خیابان باقرخان آغاز و در بزرگراه شهید نواب (پایینتر از خیابان آذربایجان) به اتمام میرسد. این تونل با طول دو هزار و 136 متر و دو رشته تونل مجاورهم و هر رشته دارای سه باند رفت و برگشت با توجه به ترافیک سنگین و نیاز شدید بخشی از شهر به اتصال دو بزرگراه چمران و نواب صفوی احداث شده است.
مهندس سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص ویژگیهای تونل توحید گفته است؛ "طبق استانداردهای روز دنیا برای تونلهای با طول بیش از یک کیلومتر، طیف وسیعی از سیستمهای هوشمند طراحی میشود و برای تونل توحید به عنوان یکی از بزرگترین و در عین حال پر ترافیک ترین تونلهای خاورمیانه، طیف وسیعی از تأسیسات و تجهیزات ترافیکی هوشمند در نظر گرفته شده است."
تاریخچه تونل توحید نشان می دهد که این پروژه در پس تصمیمات سلیقه ای به جای مانده بود و تا سال 1377 اتصال این دو بزرگراه (از میدان توحید تا میدان جمهوری) بلاتکلیف بود اما با توجه به حساسیت، ترافیک سنگین و نیاز شدید شهر تهران به اتصال این دو بزرگراه، شهرداری تهران در سال 1377 اقدام به اتصال این دو بزرگراه کرد. به دنبال این مسئله در اواخر سال 1385 پیمانکار این طرح انتخاب و در 21 خرداد سال 86 به تصویب رسید و آغاز شد. این تونل با دو پرتال از شمال خیابان باقرخان تا خیابان آذربایجان در بزرگراه نواب احداث میشود.
در احداث تونل توحید از تکنولوژی و دانش فنی و مهندسی روز بهره گرفته شده است که از جمله شامل 70 عدد جت فن، 11 اگزوز فن برای تهویه وخروج هوای آلوده و ورود هوای تازه به تونل، ژنراتورهای اختصاصی و اضطراری برق که در صورت قطع برق تهران و شبکه سراسری به صورت خودکار برق تونل را همواره روشن نگه داشته و قطع برق را جبران خواهد کرد. تامین روشنایی استاندارد و پیش بینی تنظیم نور طبیعی بیرون و نور مصنوعی داخل تونل (عدم خیرگی)، تعبیه شبکههای فاضلاب و همچنین نصب بیش از سه هزار شمع و بیش از 25 هزار قطعه بتنی و نصب سیستم هوشمند و محاسبه دقیق و مقاومسازی تونل در مواجهه با زلزله و تکانهای تخریبی ناشی از گسلهاست.
| به کارگیری سیستمهای پیشرفته مدیریت ترافیک در تونل هوشمند توحید نشاندهنده استفاده مدیریت شهری از جدیدترین فنآوریهای روز جهانی در جهت آسایش و رفاه شهروندان و نیز نشانگر توان و تخصص کارشناسان و متخصصان داخلی است
|تشکری هاشمی
سیستم اطلاع رسانی و هشدار تونل توحید، رانندگان را از وضعیت لحظهای تونل یا وقوع تصادفات احتمالی آگاه می کند و شامل سیستم کنترل خط عبوری، چراغهای راهنمایی و هشدار، تابلوهای متغیر خبری، تابلوهای متغیر اعلام سرعت مجاز و تابلوهای اطلاع رسانی خروجیهای اضطراری است.
همچنین سیستم کنترل و تشخیص ارتفاع غیر مجاز در فاصله 350 متر مانده به ورودی هر یک از تونلها نصب شده و ارتفاع خوردوهای عبوری را اندازهگیری می کنند و به محض عبور خودروی با ارتفاع بیش از حد مجاز چراغ راهنمایی هشدار به رنگ قرمز روشن شده و از ورود خودروی مربوطه به داخل تونل جلوگیری میشود.
ضمن اینکه "سیستم تشخیص ترافیک تونل" به منظور اندازه گیری عوامل ترافیکی در ورودیهای تونل از جمله طول صف، سرعت و تعداد خودروهای عبوری راهاندازی شده است. از سوی دیگر، "سیستم تشخیص حریق تونل" از طریق حسگرهای با قابلیت تشخیص و واکنشفوری به گرمای بیش از حد و تشعشعهای ناشی از منبع حریق مقابله مینماید.
همچنین "سیستم اطلاعرسانی صوتی تونل" در زمانی به کار میرود که علاوه بر فعالیت سیستمهای خودکار و اطلاعرسانی از طریق علائم و تابلوها، ارتباط مستقیم با افراد حاضر در تونل مورد نیاز باشد و به همین منظور آمپلیفایرها و بلندگوهای ویژهای به منظور اطلاعرسانی صوتی در داخل تونل به کار گرفته شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید دارد که بکارگیری سیستمهای پیشرفته مدیریت ترافیک در تونل هوشمند توحید نشاندهنده استفاده مدیریت شهری پایتخت از جدیدترین فنآوریهای روز جهانی در جهت آسایش و رفاه شهروندان و نیز نشانگر توان و تخصص کارشناسان و متخصصان داخلی است.
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