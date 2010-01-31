455 پروژه در دهه فجر امسال در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان هرمزگان گفت: 455 پروژه مختلف با حضور استاندار و معاونان استاندار در استان به بهره برداری می رسد.

پرآور بیان کرد: مدیران باید با شرکت در افتتاح پروژه ها نسبت به تبیین اهداف انقلاب برای مردم اطلاع رسانی کنند.

وی ادامه داد: امسال اربعین حسینی با دهه فجر همزمان شده که می توان با بهره گیری از این فرصت در راستای تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) و آرمان های انقلاب استفاده کرد.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: در کل استان 28 ستاد در بندرعباس 26 کمیته برای برگزاری برنامه های دهه فجر تشکیل شده اند.

غلامعلی ارجمند ادامه داد: برنامه افتتاحیه دهه فجر در شب 11 بهمن ماه در سالن شهید آوینی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال با تجربه هایی که از سالهای قبل بدست آورده ایم برنامه ها را بهتر از قبل برگزار خواهیم کرد، امسال برنامه هایی مانند رژه بسیجیان، غبار رویی از مزار شهدا، تجلیل از خانواده های شهداء، محفل انس با قرآن، نور افشانی در 9 شهرستان را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این تنها بخشی از برنامه هایی است که برای دهه ی فجر در نظر گرفته شده است.