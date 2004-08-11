بيمارستان فرهنگيان با ايجاد تسهيلات جديد تقويت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مرتضي حاجي در اين مراسم با اشاره به خانواده بزرگ يك ميليون نفري فرهنگيان و اشكالات موجود در مركز درمان خاص اين عزيزان گفت: رضايتي كه از خدمات مراكز درماني فرهنگيان درمراجعه كنندگان ايجاد شود، توجيه گر ادامه و گسترش فعاليت آنهاست.

وي همچنين بر بكارگيري نيروهاي پزشك مجرب و متخصص فرهنگي تاكيد كرد و گفت: توقع اين است كه اين بيمارستان به مركزي مورد اعتماد براي فرهنگيان تبديل شود.

همچنين معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش نيز در اين مراسم با اشاره به اقدامات انجام يافته در بخش درمان فرهنگيان گفت: شوراي درمان فرهنگيان تشكيل شده است كه بررسي وضعيت بيمه فرهنگيان وتجميع بيمه هاي موجود از جمله اولويتهاي كاري آن است .

غندالي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 46 واحد دندانپزشكي و 123 درمانگاه در سراسر كشور خاص فرهنگيان مشغول كار هستند كه حدود 4 ميليون و 500 هزار نفر مراجعه كننده داشته اند.

شيوه مديريت اين بيمارستان با فعال كردن هيات امنا و تدوين اساسنامه تغيير خواهد كرد.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت گفت: سعي خواهد شد در تسهيلات جديد بيمه مستقيما هزينه درمان را بپردازد.

همچنين دكتر كوزه گر رييس بيمارستان فرهنگيان نيز طي سخنان كوتاهي تقويت و تجهيز بخشهاي اين بيمارستان را از جمله برنامه هاي آتي اعلام كرد و گفت: بيمارستان فرهنگيان بايد يك رسالت تعريف شده داشته باشد، اگر قرار است براي خانواده بزرگ فرهنگي خدمات درماني توليد كنيم بايد بهترين خدمات را با كمترين هزينه و مشكل داشته باشيم و براي رسيدن به اين مهم نيازمند كمك و حمايت مسوولان هستيم.