اسلام در جهان کنونی در معرض فتنه و تعرض قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر یکشنبه در چهارمین کنگره سراسری عاشورا پژوهی افزود: در جهان کنونی اسلام، دین و مذهب مسلمانان با دسیسه ها و فتنه های دشمنان اسلام به خطر افتاده است و آحاد مردم باید با این فتنه ها مقابله کنند.

وی تصریح کرد: اگر دین و دینداری تاکنون از تعرضات دشمنان مصون مانده است نتیجه استقامت و پایداری قیام امام حسین (ع) بوده است.

نماینده مردم خراسان شمالی در خبرگان رهبری فتنه های سال جاری را در عاشورای حسینی نشأت گرفته از رسوخ افکار شوم دشمنان در اذهان مردم اعلام کرد و گفت: این مسئله به قدری دردناک بود که حتی علمای اهل سنت نیز به شدت اظهار نگرانی کرده اند.

وی گفت: اسلام و انقلاب اسلامی، نسخه درمان دردها و رنجهایی است که ظلم و بی عدالتی و تبعیض ستمگران در طول تاریخ بر بشریت تحمیل کرده است.

امام جمعه بجنورد زورگویان جهان امروز را خطرناک تر از فرعونها و ابوجهل های تاریخ دانست و گفت: سلطه گران کنونی با ابزارهای پیشرفته زور و تزویر و فریب از خود چهره ای انسان دوستانه و طرفدار حقوق بشر نشان می دهند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه در استان خراسان شمالی هم در این مراسم تبیین، تحقیق، مطالعه اهداف عاشورایی را در سطح جامعه از مهمترین اهداف این کنگره اعلام کرد و گفت: اجرای اینگونه مراسمات می تواند در راستای گره خوردن اهداف عاشورا و اهداف انقلاب اسلامی نقش به سزایی داشته باشد.

حجت الاسلام رحیم مهدوی پور افزود: کنگره عاشوراپژوهی در راستای احیای فرهنگ اسلام ناب محمدی و زنده نگه داشتن اهداف والای عاشورا برگزار شد.

وی به نقش این کنگره عاشوایی در تبیین مفاهیم و آرمانهای عاشورا اشاره کرد و گفت: با برگزاری این کنگره افراد به تکاپو و کنکاش در ارتباط با قیام عاشورا می‌پردازند و اهداف قیام امام حسین(ع) و جاری ساختن این اصول در جامعه کنونی از دستاوردهای مهم این حرکت است.

مهدوی پور سه کمیته شامل کمیته تبلیغاتی، کمیته پشتیبانی، کمیته علمی در راستای ارائه مقالات علمی و عاشورا پژوهی افراد به اداره اوقاف استان ایجاد کرده ایم که تاکنون پنج نفر به عنوان اعضای فعال در این عرصه انتخاب شده اند.