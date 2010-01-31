به گزارش خبرگزاری مهر، نقش زنان در اسلام و انقلاب(رویکرد بررسی این نقش در انقلاب)، ریزش و رویش(بررسی علت این مبحث در تاریخ و انقلاب)، یادها و خاطره ها(برقراری ارتباط تلفنی با فعالان قرآنی قبل از انقلاب) از جمله مباحث این برنامه هستند.

مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام (شرح روزنگار انقلاب)، تاریخ انقلاب، زندانیان سیاسی، شعارهای قرآنی ، واژگان قرآنی انقلاب(شکل گیری واژگان قرآنی در انقلاب) از دیگر مباحث پیش بینی شده برای طرح در این برنامه هستند .

این برنامه از 12 تا 26 بهمن از رادیو قران پخش می شود .

ویژه برنامه" روزهای خدایی" کاری از گروه قرآن و جامعه رادیو قرآن در روزهای ایام الله دهه فجر به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 10 صبح و 22 بهمن به صورت زنده از میدان آزادی رأس ساعت 9 تا 11 و نیز در روزهای مناسبتی از اربعین حسینی تا شهادت امام رضا(ع) از ساعت 9 به مدت 120 دقیقه پخش می شود .