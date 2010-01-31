بازیکنان استقلال در ارتفاع 295 متری برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر امروز(یکشنبه) در مجموعه برج میلاد تهران برگزار شد بازیکنان استقلال در سالن VIP گرد هم آمدند و پس از صرف ناهار غلامحسین مظلومی، مدیر تیم به نمایندگی از باشگاه استقلال برای آنان سخن گفت.

مظلومی با تقدیر از زحمات کادرفنی استقلال و به ویژه عبدالصمدمرفاوی که به طور شبانه‌روزی در خدمت بازیکنان و تیم استقلال است. نتایج اخیر استقلال را نتیجه همدلی و همت بازیکنان استقلال دانست و تاکید کرد؛ هواداران استقلال توقع زیادی از این تیم دارند و باید به گونه‌ای عمل کنیم که پاسخگوی انتظارات آنان باشیم.

عکس یادگاری استقلالی ها در برج میلاد

مظلومی همچنین مسئولیت‌پذیری و یکدلی همه اعضای مجموعه را در نتایج هفته‌های اخیر استقلال موثر دانست و اظهار امیدواری کرداین روند همچنان تداوم یابد.

استقلالی‌ها سپس به محوطه برج میلاد رفتند و پس از توضیحات راهنما در سالن ورودی برج راهی بالکن برج میلاد در ارتفاع 295 متری برج میلاد شدند.

بازدید از برج میلاد با توجه به ارتفاع آن و همچنین باد تندی که در محوطه بالکن می‌وزید برای استقلالی‌ها خاطره‌انگیز شد.