سه امتیاز بازی با استقلال را می خواهیم/ قهرمانی دور از دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی روز یکشنبه با اشاره به شصت و هشتمین شهرآورد تهران که روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود، افزود: با توجه به هم امتیاز بودن تیم های پرسپولیس و استقلال می توان گفت این بازی، 6 امتیاز است. چرا که برنده این دیدار، می تواند با روحیه ای مضاعف، از رقیب پیشی بگیرد.

وی درباره علت رقم خوردن نتایج تساوی در چند بازی گذشته این دو تیم، گفت: آنچه مسلم است نتیجه این بازی فقط و فقط در زمین مسابقه رقم می خورد و اگر در چند بازی گذشته، نتیجه تساوی به دست آمده است، فارق از حسایت های تاثیر گذار این بازی، به این دلیل است که هر دو تیم از موقعیت هایشان به یک شکل استفاده کرده یا آنها را از دست داده اند.

عبدی وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس را پیش از بازی با استقلال، بسیار خوب توصیف کرد و افزود: کسب دو پیروزی از دو بازی اخیر، روحیه مضاعفی به تیم ما تذریق کرده و بازیکنان را مصمم تر از پیش ساخته است. پتانسیل های تیم ما کم کم دارد خودش را نشان می دهد و اگر کمی خوش شانس باشیم، نتایج بسیار خوبی در انتظار ماست.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس، تاکید کرد: به هوادارنمان قول می دهم که شاهد یک بازی مردانه از سوی تیم پرسپولیس باشند. ما در همه بازی ها از جمله بازی با استقلال، فقط به کسب 3 امتیاز فکر می کنیم و با این نگاه، مطمئن باشید قهرمانی برای پرسپولیس، دور از دسترس نیست.