به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظی آشتیانی روز یکشنبه در حاشیه تمرین استقلال به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید دستگردی تهران گفت: استقلال در سه بازی اخیر فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشته است اما در برخی دیدارها با بدشانسی مواجه شده و با استفاده نکردن از موقعیت ها شانس رسیدن به صدر جدول را از دست داده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اضافه شدن آقایان محصص و نامجومطلق شرایط تیم ما فرق کرده و مثلث خوبی در کادر فنی شکل گرفته که نتیجه اش در دو بازی اخیر محسوس است.

آشتیانی ادامه داد: امیدوارم همه مجموعه باشگاه بتوانند وظایفشان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند تا استقلال به شرایط مطلوب بازگردد و بتواند خود را به صدر جدول نزدیک کند.

مدیرعامل آبی پوشان تهران تصریح کرد: طبیعت فوتبال است که در هفته های پایانی تیم های صدرنشین استرس بیشتری دارند و همین امر فرصت را در اختیار تیم های پاین تر قرار می دهد تا با کسب امتیازات لازم خود را به صدر برسانند.

وی قضاوت داور ایرانی در شهرآورد تهران را یک نقطه مثبت قلمداد کرد و افزود: بسیار خوشحالم که یک ایرانی این بازی را قضاوت می کند. بنده همیشه موافق داور ایرانی بوده ام. انصاف هم این است که با توجه به زحماتی که داوران ایرانی در طول برگزاری لیگ می کشند، بازی بزرگ تهران را هم یک ایرانی قضاوت کند.

آشتیانی مجددا از مرفاوی حمایت کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر استقلال در این بازی ببازد آیا مرفاوی برکنار می شود گفت: قول می دهم حتی اگر هم ببازیم مرفاوی تا پایان لیگ و لیگ قهرمانان آسیا در استقلال بماند. ما به این کادر فنی اعتقاد داریم و همکاریمان را ادامه می دهیم.

امیررضا واعظی آشتیانی در ادامه به نشست با رئیس سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و افزود: در این نشست موضوعات مختلفی مطرح شد. بنده هم از ایشان خواستم در ردیف بودجه سال 89 برای پرسپولیس و استقلال هم لحاظ کنند و اگر این امر محقق نشد از محل تبصره بند ب به این دو تیم کمک کنند.

مدیرعامل استقلال در مورد حضور نیافتنش در ورزشگاه آزادی در زمان برگزاری دیدارهای این تیم و شائبه " ترس از توهین تماشاگران " گفت: چنین چیزی صحبت ندارد و بنده به دلیل مشکلات شخصی در ورزشگاه حضور نداشتم و از این بازی در کنار بازیکنان خواهم بود.