  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

مرفاوی قبل ازدیداربا پرسپولیس:

ما هم منتظر شکستن طلسم تساوی‌ هستیم/ پیش‌بینی سخت است

ما هم منتظر شکستن طلسم تساوی‌ هستیم/ پیش‌بینی سخت است

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه هر دو تیم سرخابی به سه امتیاز شصت و هشتمین شهرآورد تهران نیاز دارند،گفت: با توجه به شرایط دو تیم در جدول ما هم منتظر شکسته شدن طلسم تساوی ها و رقم خوردن یک پیروزی جوانمردانه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر یکشنبه استقلال ضمن اشاره به اخرین وضعیت آمادگی تیمش برابر دیدار روز چهارشنبه برابر پرسپولیس گفت: خوشبختانه از نظر روحی و فنی در شرایط خوبی داریم و با تمام توان خود را آماده برگزاری یک بازی زیبا و جوانمردانه می کنیم.

وی ادامه داد: قطعا پرسپولیسی ها نیز با تمام توانشان به میدان خواهند آمد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار هستند. آنها هم بازیکنان بزرگی دارند و امیدوارم دو تیم ارائه گر بازی زیبا، جوانمردانه و پاکی باشند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: هر دو تیم برای رسیدن به صدر جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند و امیدوارم این انگیزه کمک کند تا فوتبال زیبایی را از دو تیم شاهد باشیم.

صمد مرفاوی با بیان اینکه امیدوار است این دیدار دیگر مساوی نشود، خاطرنشان کرد: با شرایطی که دو تیم دارند خود ما هم منتظریم تا طلسم تساوی ها شکسته شود و یک تیم با ارائه فوتبالی زیباتر به پیروزی برسد.

وی از بازیکنان و تماشاگران خواست احترام یکدیگر را نگه دارند و تصریح کرد: پیش بینی نتیجه این دیدار سخت است اما امیدوارم تماشاگران حرمت بازیکنان و کادر فنی حریف را نگه دارند و فقط به تشویق تیم خود بپردازند.

صمد مرفاوی از قضاوت یک داور ایرانی در شصت و هشتمین دربی نیز ابراز خوشحالی کرد و افزود: امیدوارم با حضور یک ایرانی عدالت کامل در این بازی اجرا شود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 14:30 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1027270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها