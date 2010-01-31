به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر یکشنبه استقلال ضمن اشاره به اخرین وضعیت آمادگی تیمش برابر دیدار روز چهارشنبه برابر پرسپولیس گفت: خوشبختانه از نظر روحی و فنی در شرایط خوبی داریم و با تمام توان خود را آماده برگزاری یک بازی زیبا و جوانمردانه می کنیم.

وی ادامه داد: قطعا پرسپولیسی ها نیز با تمام توانشان به میدان خواهند آمد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار هستند. آنها هم بازیکنان بزرگی دارند و امیدوارم دو تیم ارائه گر بازی زیبا، جوانمردانه و پاکی باشند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: هر دو تیم برای رسیدن به صدر جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند و امیدوارم این انگیزه کمک کند تا فوتبال زیبایی را از دو تیم شاهد باشیم.

صمد مرفاوی با بیان اینکه امیدوار است این دیدار دیگر مساوی نشود، خاطرنشان کرد: با شرایطی که دو تیم دارند خود ما هم منتظریم تا طلسم تساوی ها شکسته شود و یک تیم با ارائه فوتبالی زیباتر به پیروزی برسد.

وی از بازیکنان و تماشاگران خواست احترام یکدیگر را نگه دارند و تصریح کرد: پیش بینی نتیجه این دیدار سخت است اما امیدوارم تماشاگران حرمت بازیکنان و کادر فنی حریف را نگه دارند و فقط به تشویق تیم خود بپردازند.

صمد مرفاوی از قضاوت یک داور ایرانی در شصت و هشتمین دربی نیز ابراز خوشحالی کرد و افزود: امیدوارم با حضور یک ایرانی عدالت کامل در این بازی اجرا شود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 14:30 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.