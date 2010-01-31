دوری از معنویات عامل اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر یکشنبه و در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل دوری کردن مردم از توجه به معنویات در جامعه زمینه های لازم برای بروز و افزایش آسیبهای اجتماعی فراهم و هر روز نیز بر دامنه های آن افزوده می شود.

وی ادامه داد: امروز نقش و جایگاه معنویت در میان اعضای خانواده ها و به دنبال آن در جامعه نیز کاهش پیدا کرده و کار به جایی رسیده است که بسیاری از آسیبهای اجتماعی افزایش یافته و به عنوان یک تهدید جدی جامعه را با خطر مواجه کرده اند.

استاندار کردستان حضور هر چه بهتر روحانیون در مباحث و مشکلات این چنین در استان را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: برای مقابله با افزایش آسیبهای اجتماعی نباید تنها منتظر اقدامات و برنامه های دستگاه های دولتی بود و باید در این راستا زمینه را برای حضور و نقش آفرینی هر چه بهتر بخشها و اقشار مختلف جامعه به ویژه طیفهای تاثیر گذار فراهم کرد.

نجار با اشاره به وضعیت کنونی آسیبهای اجتماعی در استان کردستان بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر و به دلیل شرایط مختلف از جمله مرزی بودن تهدیداتی مختلفی متوجه استان کردستان است که باید برای مقابله با این تهدیدها یک برنامه منسجم و هدفمند در دستور کار ادارات و سازمانهای دولتی قرار گرفته و در این راستا از نقش و حضور اقشار مختلف به ویژه روحانیون و اماکن مذهبی از جمله مساجد به نحواحسن و شایسته بهره برداری شود.

وی به برنامه ریزی های دشمن برای افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور ما به ویژه استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دشمن با استفاده از حربه های مختلف زمینه ورود و عرضه گسترده مشروبات الکلی را از طریق مرزهای کردستان در دستور کار قرار داده و با حمایتهای هنگفت مالی قصد دارد که بنیان خانواده ها و اعتقادات مردم را از این راه مورد حمله قرار دهد.

استاندار کردستان ماهواره و قاچاق کالا را از جمله دیگر پدیده های دانست که باعث افزایش آسیبهای اجتماعی در استان می شوند و گفت: باید با همفکری و تشکیل کارگروه های مختلف زمینه های لازم برای برخورد هرچه بهتر با این پدیده های مخرب را فراهم کرد.

در ادامه این جلسه مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفته و در راستای پوشش این نقاط ضعف تصمیماتی اتخاذ شد.