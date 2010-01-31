به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که از تالیفات نادر کتابخانه‌های بین‌المللی به‌حساب می‌آید برای اولین‌بار در سال1935 میلادی در شهر لیننگراد روسیه انتشار یافت.این کتاب که توسط دو نویسنده روسی به نامهای کرز الیان و دیاگونوف تالیف شده مشتمل بر آثار تصویری ارزشمندی با سبک مینیاتوری دقیق است.

در کتاب مذکور وقایع و حوادث داستانهای شاهنامه از سوی نقاشان متبحر در هنر مینیاتور به زیبایی به تصویر کشیده شده‌است. این کتاب به‌لحاظ علمی به دلیل استفاده از اسناد و مدارک معتبر و تجزیه وتحلیلهای عمیق از مراجع و مآخذ معتبر به‌شمار می‌رود.

نویسندگان در مقدمه این کتاب، شاهنامه فردوسی را یکی از مهمترین آثار منتشر شده در ده قرن گذشته قلمداد کرده‌اند و میزان توجه اقشار مختلف جامعه را به این کتاب یکی از دلایل ارزش بالای آن می‌دانند.

نویسندگان علاوه بر ارائه توضیح در خصوص سیر پیشرفت مینیاتور در حماسه شاهنامه به موضوع پیشرفت تصویر در نسخه‌های خطی شاهنامه پرداخته‌اند و آن ‌را یک واقعه مهم در تاریخچه ییشرفت هنر تصویری در ایران شمرد‌ه‌اند.

