راه اندازی شبکه سیمای خراسان جنوبی تا سه ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نورالدین جعفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون دو استودیو تولید و پخش و واحد سیار تلویزیونی در حال نصب تجهیزات است، افزود: با دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما و همکاری مسئولان استانی سیمای محلی به شبکه استانی سیما ارتقا می یابد.

وی از راه اندازی سایت جدید صدا و سیما در سال جدید خبر داد و گفت: استودیوهای ساخته شده در مرحله تجهیز هستند.

جعفری به پیگیری تهیه اطلس فرهنگی استان اشاره کرد و بیان داشت: در این اطلس توانمندی های استان در حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه در اطلس فرهنگی استان، مواردی از جمله جغرافیای انسانی و سیاسی، ویژگی های فرهنگی، مسائل سیاسی، زندگی نامه مشاهیر و نخبگان، اماکن مذهبی و آثار باستانی قرار می گیرد، افزود: با تکمیل شدن اطلس فرهنگی، شناخت افراد نسبت به استان کامل می شود زیرا منطقه از قابلیت های مختلف و فراوانی برخوردار است که همه در این مجموعه پیش بینی می شود.

وی با اشاره به افزایش ایستگاه های تلویزیونی در استان، تصریح کرد: ایستگاه های تلویزیونی ماهواره ای استان از 110 مورد در سال 85 به 259 ایستگاه در حال حاضر افزایش یافته است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: 165 روستای بالای 15 خانوار در سطح استان پوشش تلویزیونی ندارند که جهت برخورداری این مناطق اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 94 درصد جمعیت استان از پوشش شبکه یک، 92 درصد شبکه دو و 90 درصد از برنامه های شبکه سه، 47 درصد شبکه آموزش و 37 درصد از شبکه قرآن بهره مند هستند، اظهار داشت: در صورت راه اندازی آپلینگ و ماهواره ای شدن پخش سیمای استان، جمعیت برخوردار از شبکه های تلویزیونی افزایش می یابد.

جعفری از خدمات فنی صدا و سیما در بخش رادیو و تلویزیون به پوشش اف ام، چهار ایستگاه پوشش رادیویی موج متوسط در بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان اشاره کرد و ادامه داد: ایستگاه پرفشار پوشش رادیویی با قدرت 300 کیلووات در مرحله راه اندازی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پوشش تلویزیونی، با راه اندازی آپلینگ و آغاز پخش شبکه ای استانی روی ماهواره، وضعیت استانی بهبود می یابد، عنوان کرد: در حال حاضر 259 ایستگاه تلویزیونی در استان وجود دارد که 51 ایستگاه متصل به سامانه کابلی است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه اقدامات لازم برای گذاشتن برنامه روی ماهواره انجام شده است، یادآور شد: خیلی از استانها با چهار تا پنج سال فاصله صاحب آپلینگ می شود در حالیکه خراسان جنوبی از این موقعیت برخوردار شده است.