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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

ظهریکشنبه در ملبورن رقم خورد/

فدرر برای شانزدهمین بار قهرمان "گرنداسلم"شد/ مرد 1.85 میلیون دلاری

فدرر برای شانزدهمین بار قهرمان "گرنداسلم"شد/ مرد 1.85 میلیون دلاری

"روژه فدرر" با شکست "اندی مورای" در مسابقات تنیس اوپن استرالیا، تعداد قهرمانی های خود در رقابت های "گرند اسلم" را به عدد 16 رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این مسابقه که ظهر امروز (یکشنبه) در استادیوم تنیس "راد لیور آرنا" ملبورن  برگزار شد و دو ساعت و 41 دقیقه به طول انجامید، فدرر مقابل حریف بریتانیایی خود با نتیجه 3-6، 4-6، (11) 6-7پیروز شد و چهارمین اوپن استرالیا را به مجموعه افتخارات خود اضافه کرد.

فدرر پس از کسب عنوان قهرمانی گفت: من با این پیروزی روی ماه راه می روم.

تنیسور سوییسی در رقابت های اوپن آمریکا در سال 2008 هم موفق شده بود مورای را در دیدار نهایی شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد. این بیست و دومین بار بود که فدرر در رقابت های فینال گرند اسلم به میدان می رفت که از این تعداد، 16 بار را به قهرمانی پشت سر گذاشته است.

فدر با این پیروزی برنده جایزه 85/1 میلیون دلاری شد در حالی که به مورای 925 هزار دلار رسید.

کد مطلب 1027285

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