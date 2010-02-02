ناصر عنصری که تهیه‌کنندگی مجموعه تلویزیونی "شهر دقیانوس" و فیلم‌های "چه کسی در می‌زند"، "به همین راحتی" و ... را بر عهده داشته درباره دلایل تعویق در ساخت آثار تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تزریق به موقع پول به پروژه مهمترین عاملی است که باعث می‌شود کار به موقع انجام شود. البته مسائل جزیی هم در توقف یا تاخیر وجود دارد، اما مهمترین و اصلی‌ترین عامل بودجه است.

وی در ادامه افزود: در این باره سازمان صدا و سیما باید فکر اساسی کند. وقتی پروژه درست و واقعی برآورد نشود، مسلماً دچار مشکلات زیادی می‌شود، چرا که هزینه‌ها افزایش می‌یابد و کارمتوقف می‌شود. باید مسئولان تلویزیون با یک برنامه‌ریزی مدون این مشکل را حل کنند، زیرا نسیه نمی‌توان در تلویزیون کار کرد.

این تهیه‌کننده درباره اینکه بعضی می‌گویند امکان دارد روابط منجر به تزریق بودجه بیشتر به برخی پروژه‌های تلویزیونی ‌شود، گفت: من هنوز به این باور نرسیدم که در اثر رفاقت پول بیشتری به پروژه برسد. البته پیش آمده پروژه‌ای به پول نیاز داشته و تهیه‌کننده‌ای به خاطر رفاقت‌ با مسئولان، پروژه‌اش در اولویت قرار بگیرد، اما این طور نیست که پولی اضافه بر برآورد تعیین شده دریافت کند.