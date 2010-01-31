به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در دیدار با "کیم یونگ موک" سفیر کره جنوبی در ایران خواستار توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در حوزه تعاون شد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در این دیدار ضمن اشاره به تراز تجاری 9.5 میلیارد دلاری ایران و کره جنوبی در سال گذشته، سطح روابط اقتصادی دو کشور را مناسب ارزیابی و بر توسعه راههای جدید همکاری و گسترش مناسبات تجاری ایران و کره جنوبی تأکید کرد.

رحمانی نیا در این دیدار با تشریح وظایف و اختیارات اتاق تعاون و جایگاه آن در قانون اساسی ایران، تصریح کرد: با توجه به رویکرد جدید دولت در خصوص تقویت اقتصاد تعاونی و کاهش تصدی گریهای دولتی بر اساس اصل 44، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در حال افزایش است.

وی بیان داشت: با کاهش سهم اقتصاد دولتی، سهم بخش تعاون در طول 5 سال آتی باید حداقل به 25 درصد برسد که این خود بیانگر اهمیت و نقش تعاون در ایران است.

عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور با اشاره به توانمندیهای تعاونیهای دو کشور در زمینه های مختلف، افزود: این نشست می تواند نقطه عطفی برای توسعه روابط بین نهضت تعاون ایران و کره جنوبی باشد.

رحمانی نیا در ادامه پیشنهاد داد به منظور توسعه و تقویت بیشتر و مستحکم تر روابط بین بخش تعاون دو کشور ضمن اعزام هیئت های تجاری به کشورهای یکدیگر کارگروهی به منظور تسهیل روابط تجاری، انتقال تجربیات و آموزش در حوزه تعاون شکل گیرد.

عضو شورای جذب سرمایه گذاری های خارجی با اشاره به تأسیس مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق، گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان متولی این مرکز آماده همکاری مشترک با تعاونیهای کره جنوبی و تسهیل تجارت و ترانزیت کالاهای تجار و بازرگانان کره ای به عراق است.

در ادامه این نشست " کیم یونگ موک " ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارلمان بخش تعاون ایران، گفت: اقتصاد کره جنوبی متأثر از تعاونیها است و پیشرفت اقتصادی امروز کره در سایه تعاون رخ داده است.

سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به توانمندیهای تعاونیهای کشورش در زمینه های مختلف و نقش آنها در بهبود اقتصاد ملی کره، اظهار داشت: دو کشور با وجود داشتن تعاونیهای قوی می توانند مناسبات تجاری و اقتصادی خود را بیش از پیش توسعه و گسترش دهند.

وی ضمن استقبال از پیشنهادات دبیرکل اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: گام اول این نشست، اعزام نمایندگان بخش تعاون ایران به کره جنوبی به منظور تبادل نظر و معرفی توانمندیهای دو طرف باشد.