کاهش 6.7 درصدی متوفیان ناشی از تصادفات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران تعداد کل متوفیان ناشی از تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی استان در دی ماه سال جاری را 14 نفر عنوان کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: این بررسی نشان می دهد که 14.3 درصد متوفیان معاینه شده در استان زن و 85.7 درصد آنها مرد بوده اند.

نورس تعداد مصدومین ناشی از تصادفات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی خراسان جنوبی در دی ماه سال جاری را 150 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.4 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بالغ بر 85.7 درصد تصادفات منجر به فوت در محوربرون شهری وجاده های روستایی استان (12نفر ) و 14.3 درصد محور درون شهری (دو نفر) رخ داده است.

به گفته وی بیشترین تصادفات منجر به فوت در روزهای یازدهم و دوازدهم وچهاردهم دی ماه به ترتیب با چهار و دو کشته به وقوع پیوسته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: این بررسی ها نشان می دهد با توجه به حجم سفر های برون شهری در ایام تعطیل رعایت بیش از پیش نکات ایمنی وقوانین ترافیکی در جاده های برون شهری و روستایی ضروری است.

وی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برگزاری مسابقه فرهنگی در بین کارکنان، دیدار با خانواده کارکنان، اهدای خون توسط پرسنل این اداره کل، راه اندازی سیستم اتوماسیون پذیرش مراجعان (ارش ) در مراکز پزشکی قانونی سربیشه، بشرویه، نهبندان، درج شعار های انقلاب اسلامی در سربرگ نامه های اداری، حضور پر شور در راهپیمایی 22 بهمن و غبار رویی مزار شهدا انقلاب اسلامی را از برنامه های این ایام ذکر کرد.