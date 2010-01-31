تولید سالانه 3.5 میلیون تن نمک در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر ساداتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی تولید بهداشتی نمک در استانداری سمنان گفت: از این مقدار نمک 400 هزار تن به مصارف خوراکی، غذایی و دارویی می رسد و بقیه در سایر صنایع نظیر حفاری چاه های نفت کاربرد دارد.

وی افزود: هر واحد تولید نمک تصفیه شده با ظرفیت 40 هزار تن سالانه نیازمند 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این نشست تعداد معادن نمک این استان را سی و یک معدن اعلام کرد و گفت: 47 واحد تولید نمک و 17 واحد نمک کوبی هم در این استان فعالیت می کنند.

حسین رستم زاده وجود واحدهای تولید نمک صنعتی را یکی از مشکلات بخش تولید نمک بهداشتی عنوان کرد و گفت: برخی از این واحدها نمک صنعتی را با نام نمک خوراکی بسته بندی و عرضه می کنند.

استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: هفت محور برای برنامه‌خدمتگزاری وجود دارد که یکی از آنها امنیت عمومی و بحث بهداشت بوده و این بحث زیرمجموعه امنیت است.

عباس رهی افزود: برای اینکه نمک ناسالمی به دست مردم نرسد، باید کارخانجات از حمایت بانکی و تسهیلاتی برخوردار شوند تا بتوانند راه خود را تصحیح کنند.

در استان سمنان هفت واحد در زمینه تولید نمک تصفیه به روش کریستال مجدد، 12 واحد بسته بندی نمک تصفیه، چهار واحد تولید نمک تصفیه به روش شستشو فعال هستند و بیست و چهار واحد نمک صنعتی تولید می کنند.