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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

طالبان کشته شدن محسود را تکذیب کرد

طالبان کشته شدن محسود را تکذیب کرد

ساعتی قبل طالبان پاکستان کشته شدن رهبر خود را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالیکه ارتش پاکستان صبح امروز یکشنبه از انجام تحقیقات گسترده درباره شایعه مرگ "حکیم الله محسود" خبر داده بود اما لحظاتی قبل طالبان خبر از صحت رهبر خود داد.

صبح امروز شبکه تلویزیونی الجزیره از کشته شدن حکیم الله محسود خبر داده بود.

در همین رابطه "ژنرال عطار عباس" سخنگوی ارشد ارتش پاکستان گفت : من تائیده ای در این باره ندارم، من نمیدانم که محسود کشته شده و یا اینکه زنده است. اما ما در حال انجام تحقیقاتی گسترده در این رابطه هستیم.

پیش از این نیز چندین بار خبر کشته شدن رهبر طالبان پاکستان مخابره شده بود اما بعد از ساعاتی این خبرها همانند خبر صبح امروز تکذیب شده بود.

کد مطلب 1027311

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