به گزارش خبرنگار مهر، این رمان از هفت فصل تشکیل شدهاست و در آن نویسنده به شیوه سوم شخص حکایت زندگی انسانهای معاصر را روایت میکند؛ نوعی زندگی که به شکلی با بیفکری و سهلانگاری نسبت به معنای واقعی حیات توأم شدهاست.
در این رمان میخوانیم: صبح همان روز گفته بود همه آشفتگیهای ما از این است که همه میخواهند اول باشند. این یک حرص تاریخی است و کاریش نمی شود کرد. اما او میاندیشید که تک تک رفتارها و حرکات آدمی ریشه در خواهشهایش دارد و همین خواهشها نیز اراده بزرگ او را میسازند. پس دلیل آشفتگی و از همگسیختگی رفتارها جز این نیست که خواهشها مغشوشاند و اراده بزرگ نیز در هم ریخته یا حتی فروریخته است...
یا در بخشی دیگر با در توصیف زندگی میخوانیم: زندگی جنگ نیست. زندگی فقط یک بازی است. جنگ را تنها کسانی برپا میکنند که خباثت و بدخواهی دارند و مرگ را میطلبند. بازی را هم کسانی میخواهند که زندگی را با تمام وجود دوست دارند. ترس از مرگ و جنگیدن بر سر آن برای این است که ما زندگی را دوست نداریم. هر وقت عاشق زندگی شدی مرگ را هم دوست خواهی داشت پس با تمام وجود زندگی خواهی کرد. این همه خوش باوری در این مرد تنها از آنجا ناشی می شد که زندگی را دوست داشت.
رمانی "بیفکری" با شمارگان 1500 نسخه 164 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شدهاست.
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