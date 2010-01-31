جزئیات ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌ نام برای پذیرش در دوره‌های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بهمن ماه سال 1388 منحصرا از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org امکان‌پذیر است لذا داوطلبان لازم است برای دریافت مدارک ثبت نام شامل کارت اعتباری ثبت نام و دفترچه راهنما از روز سه شنبه 20 بهمن ماه تا چهارشنبه 28 بهمن ماه اقدام کنند.

متقاضیان ثبت نام این دوره باید مبلغ 55 هزار ریال را بابت دریافت کارت اعتباری ثبت ‌نام و دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره پرداخت کنند علاوه بر این مبلغ 6 هزار ریال را نیز باید بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌ نام پرداخت کنند.

تغییر رشته، نقل و انتقال، مرخصی تحصیلی و میهمان شدن در نخستین پودمان مجاز نیست همچنین تغییر محل تحصیل در سایر پودمان­ها به جز پودمان اول، با موافقت مراکز آموزشی مبدا و مقصد و تأیید دانشگاه جامع علمی-کاربردی فقط در شرایط خاص و طبق ضوابط امکان­پذیر است.

تغییر رشته پس از پودمان اول فقط برای یک بار با رعایت ضوابط امکان­پذیر است.



بر اساس اعلام سازمان سنجش، گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه اصل یا موقت دیپلم و با توجه به صلاحیت­های عمومی داوطلبان در سهمیه­ های آزاد، شاغل و ایثارگر، بومی بودن با توجه به نوع دیپلم براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی- کاربردی صورت می‌ گیرد.