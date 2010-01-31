ورود پژوهشگران به عرصه های توسعه و عمران قم ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عنایت اصغریزاده بعد از ظهر یکشنبه در هشتمین نشست کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان طی سخنانی با اشاره به جایگاه پژوهش و تحقیق در توسعه اظهار داشت: امروزه پژوهش و تحقیق از ابزارهای اصلی رشد و توسعه به شمار میروند.
وی با تاکید بر ضرورت پیوند بین تئوری و عمل ابراز داشت: پژوهشگران میتوانند با ورود به عرصههای اجرا و انجام مطالعات علمی بر روی طرحهای عمرانی، متولیان و برنامهریزان شهری را یاری نمایند.
معاون استاندار قم با اشاره به فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی متعدد در قم بر لزوم فراهم شدن بسترهای لازم در جهت استفاده هرچه بهتر از ظرفیت مجامع علمی استان برای کمک به افزایش توان اجرایی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پژوهش میتواند مانعی برای گرفتار نشدن در روزمرگیها و اجرائیات صرف باشد، افزود: دستگاههای اجرایی استان باید بیش از پیش با مراکز علمی، پژوهشی تعامل داشته باشند.
اصغریزاده با اشاره به اینکه مسئولیت پنجمین شاخه کمیته برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری بر عهده دفتر فنی استانداری است، گفت: سعی خواهد شد تا با دعوت از مجریان و شرکتهای مشاور در طرحهای عمران شهری قم برای حضور در این نمایشگاه، اطلاعات بیشتری از این طرحها در اختیار عموم قرار گیرد.
دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم از 28 بهمن تا دوم اسفند در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار می شود.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاون عمرانی استانداری قم گفت: پژوهشگران باید در توسعه و عمران قم مشارکت داشته و ورود آنها به این عرصه ضروریست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عنایت اصغریزاده بعد از ظهر یکشنبه در هشتمین نشست کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان طی سخنانی با اشاره به جایگاه پژوهش و تحقیق در توسعه اظهار داشت: امروزه پژوهش و تحقیق از ابزارهای اصلی رشد و توسعه به شمار میروند.
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