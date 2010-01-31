معرفی جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید بعداز ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی برنامه های ستاد تسهیلات دائمی سفر استان افزود: هنوز در خراسان جنوبی زمینه های لازم برای استفاده بهینه از این زمینه فراهم نشده بنابراین در این راستا فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از قدمت و تاریخ این استان ضروری است.

وی پاکیزگی و نظافت شهرها را یکی از عوامل جذب مسافر دانست و عنوان کرد: در این راستا شهرداری ها مکلف به امورات مربوط به نظافت شهر به ویژه در نقاط تاریخی بوده و در ایام نوروز باید بر زیبایی سیمای شهر کنترل و نظارت داشته باشند.

رشید از شرکتهای گاز، فاضلاب و شهرداری های و سایر دستگاه های خواست از کند و کاری های غیر ضروری تا 20 فروردین خودداری کنند و کندوکاری های موجود را ترمیم دهند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مسافران خراسان جنوبی زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) هستند، افزود: کلیه خدمات و امکانات استان باید جهت رفاه حال مسافران مورد استفاده قرار گرفته و در این راستا باید آموزش و پرورش، دانشگاه ها، هلال احمر، شرکتهای گاز، نفت، پایانه ها، مسئولین فردوگاه، کانونهای فرهنگی مساجد و هیئات مذهبی بسیج شوند.

رشید در خصوص مرخصی و ماموریتهای مسئولان و مدیران کل استان نیز، بیان کرد: کلیه ماموریت و مرخصی های مدیران باید با هماهنگی استانداری انجام و در صورت ضرورت جانشین برای این امر در نظر گرفته شود.

وی همچنین به آماده باش کامل بیمارستانها و داروخانه های شبانه روزی اشاره کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی در جهت استنفاده مسافران از داروخانه های شبانه روزی و بیمارستان تمهیدات لازم را بیندیشند.

رشید در ادامه از پیش بینی سه بازار براری عرضه میوه و تربار در مکانهای جدید خبر داد و گفت: بالغ بر 600 تن میوه جهت ایام نوروز در انبارهای ذخیره استان می شود که در صورت ضرورت افزایش می یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال آینده صنعت توریست و گردشگری در راس دنیا قرار می ‌گیرد، عنوان کرد: کشور ایران از نظر تاریخی و میراث فرهنگی جزو 10 کشور برتر و از نظر جاذبه‌ های زیستی و محیطی جز پنج کشور برتر جهان است.

رشید با اشاره به اینکه جاذبه‌ های گردشگری و زیست محیطی زیادی در ایران است، اظهار داشت: باید همه مردم ایران در احیای گردشگری و فرهنگ سازی آن تلاش گسترده ‌ای داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم درآمد ایران از گردشگری کمتر از یک درصد است، یادآور شد: طبق سند چشم انداز نظام گردشگری باید 20 میلیون مسافر به ایران سفر کنند و این درحالیست که باید به ازای هر شش مسافر خارجی یک شغل در کشور ایجاد شود.

شهردار بیرجند نیز در این ستاد بر تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی جهت اسکان مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: در این راستا بیشترین هزینه صرف اسکان می شود و نیازمند بودجه مناسبی است.

محمود محسن زاده با بیان اینکه خراسان جنوبی معمولا محل تردد مسافران مشهد است، افزود: در این مواقع به جای اسکان در هتل ها و اماکن اقامتی پرهزینه اسکان موقت توسط مسافرین بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما در سال گذشته با مشکل کمبود فضا برای مسافران مواجه بودیم که با همکاری سازمان آموزش و پرورش این مشکل رفع شده است.

شهردار بیرجند در پایان بر برنامه ریزی جامع و کامل برای سفرهای نوروزی تاکید کرد و یادآور شد: مسئولین اجرایی استان بیش از پیش در جهت ارائه تسهیلات و امکانات ادارات خود در این ایام همکاری کنند.