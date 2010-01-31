کانونهای تبلیغاتی، اتاقهای فکر هر منطقه به شمار می روند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علیرضا کریمی ظهر یکشنبه در همایش مدیران کانونهای تبلیغاتی استان یزد اظهار داشت: کانونهای تبلیغاتی نقش مهمی در ارتقا وضعیت اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دارند.

کریمی با اشاره به اینکه از قدرت تبلیغ باید به درستی استفاده شود، بیان داشت: مهمترین وظیفه کانونهای تبلیغاتی نفوذ و تاثیر بر افکار مخاطب است.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات سالم می‌ تواند در تحقق اهداف در جوامع مختلف تاثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف جامعه نیازمند تبلیغات و اطلاع ‌رسانی هستیم.

کریمی با بیان شاخصه‌ های یک کانون تبلیغاتی موفق بیان داشت: یک کانون تبلیغاتی باید روانشناس، جامعه ‌شناس، مردم شناس و آشنا به امور ارتباطات باشد.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌ رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در صورتی ‌که مدیران کانونهای تبلیغاتی به این علوم آشنا باشند، تبلیغات و اطلاع‌ رسانی به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.

کانونهای تبلیغاتی در سطح کشور رشد 120 درصد داشته است

وی همچنین عنوان کرد: تعداد کانون‌ های تبلیغاتی سطح کشور طی دو سال گذشته از رشد 120 درصدی برخوردار بوده است.

کریمی اظهار داشت: هم‌ اکنون چهار هزار و 852 کانون تبلیغاتی در نقاط مختلف کشور در حال فعالیت هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این همایش مهمترین وظیفه کانونهای تبلیغاتی را ایجاد روحیه نشاط در جامعه با استفاده از امر تبلیغات اعلام کرد.

محمود عالیشوندی با اشاره به اینکه به ساختار و محتوا در امر تبلیغات توجه جدی نمی ‌شود، اظهار داشت: در استان یزد در هشت برابر میانگین کشوری افسردگی وجود دارد.

وی با تاکید بر مشتری‌ مداری در تبلیغات بازرگانی یادآور شد: مشارکت و گفتمان، دو اصل اساسی برای داشتن کار تبلیغاتی موفق است.

این مسئول توجه به نمادها را یک امر مهم و ضروری در امر تبلیغات دانست و گفت: توجه به نمادها باید توسط فعالان تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد.

همایش و کارگاه یک ‌روزه آموزش تبلیغات بازرگانی در مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) یزد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، درس اصول تبلیغات و بازاریابی و اصول ضوابط تبلیغات بازرگانی کشور توسط اساتید برجسته این رشته تدریس می ‌شود.