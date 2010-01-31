یک مدال برنز حاصل حضور تیم 10 نفره ایران/ سقوط آزاد نسبت به دوره قبل

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که از روز شنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده بود تیم 10 نفره ایران تنها موفق به کسب تنها کسب یک مدال برنز توسط محمد قربانی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم شد.

امروز(یکشنبه) و در روز دوم این رقابتها در وزن 96 کیلوگرم قاسم رضایی ابتدا کشتی‌گیر ترکیه‌ای را شکست داد، وی در دور دوم نیز موفق شد "مهمت اوزال" نفر سوم رقابت‌های المپیک آتن از کشور میزبان را به راحتی در دو تایم شکست دهد اما در کشتی سوم مقابل "جیمی لیدبرگ" دارنده‌ مدال نقره رقابت‌های جهانی دانمارک شکست خورد و با توجه به شکست "لیدبرگ" مقابل خوشتوف رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی پس از یک پیروزی مقابل حریف ترکیه‌ای در دور دوم مغلوب "هاران بوزاوغلو" نفر سوم رقابت‌های جوانان جهان در سال 2008 از ترکیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 74 کیلوگرم نیز آرمین رضازاده پس از یک دور استراحت در دور دوم در سه تایم مقابل حریف گرجستانی با نتیجه 2 بر 1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در روز اول رقابت‌ها محمد قربانی در وزن 120 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران سال گذشته در این رقابتها موفق به کسب 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز شد و به مقام نایب قهرمانی دست یافت.