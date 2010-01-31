سه هزار مورد بازدید از مراکز فرهنگی و هنری کرج صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی عسگری بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناست دهه فجر با اعلام برنامه های کمیته فرهنگی و هنری در این ایام اظهار داشت: جنس انقلاب از جنس فرهنگ است و هم اکنون نیز پس از 31 سال هنوز ملت ایران بر فرهنگ و تفکر ناب شیعی پایبند هستند.

وی افزود: تاثیرگذارترین عاملی که تاکنون این انقلاب و نظام را پایبند نگه داشته، مقام معظم رهبری بوده است و دشمنان بدانند که با وجود مقام معظم رهبری براندازی نظام غیرممکن است.

اجرای 36 برنامه توسط کمیته فرهنگی و هنری در دهه فجر

عسگری با اشاره به اجرای برنامه های مختلف در دهه فجر در سطح کرج توسط کمیته فرهنگی و هنری بیان داشت: امسال نیز مانند سال گذشته کمیته فرهنگی و هنری توسط سه ارگان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، اداره ارشاد و حوزه هنری برنامه های مختلفی را در سطح کرج اجرا می کند.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج با اشاره به اینکه این کمیته در دهه فجر سال گذشته با اجرای 22 برنامه در بین کمیته ها رتبه برتر را کسب کرد، عنوان کرد: امسال اجرای بیش از 36 برنامه در بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امسال مقرر شده که در تمامی فرهنگسراها و کتابخانه ها برنامه های مختلفی اجرا شود همچنین در فرهنگسرای حافظیه نمایشهای خیابانی اجرا خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: هفته فیلم انقلاب در حوزه هنری کرج، برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای مسابقه کتابخوانی، برگزاری نشستهای تخصصی به حضور صاحب نظران در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، برگزاری جشنواره خوشنویسی و شب شعر خاطره و... از جمله برنامه های اجرایی توسط این کمیته در شهرستان کرج است.

سهم کرج در انقلاب آن طور که باید دیده نشده است

عسگری متذکر شد: با توجه به اینکه در انقلاب سهم کرج آن طور که باید دیده نشده، در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی اقدام به شناسایی افرادی که در دفاع مقدس سهم ارزنده ای داشتند، می کند تا خاطرات، نوشته ها، آثار صوتی و تصویری آنان ثبت شود.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: برپایی نمایشگاه های عکس، کاریکاتور و نقاشی و برگزاری سوگواره شعر عاشورایی و کاروان باران نیز از دیگر برنامه های این کمیته است.