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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

طی یک سال گذشته؛

سه هزار مورد بازدید از مراکز فرهنگی و هنری کرج صورت گرفته است

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: طی یک سال گذشته بیش از سه هزار مرکز فرهنگی و هنری این کلانشهر مورد بازدید قرار گرفته و مشخص شد که بیش از نیمی از این مراکز فاقد مجوز برای فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی عسگری بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناست دهه فجر با اعلام برنامه های کمیته فرهنگی و هنری در این ایام اظهار داشت: جنس انقلاب از جنس فرهنگ است و هم اکنون نیز پس از 31 سال هنوز ملت ایران بر فرهنگ و تفکر ناب شیعی پایبند هستند.

وی افزود: تاثیرگذارترین عاملی که تاکنون این انقلاب و نظام را پایبند نگه داشته، مقام معظم رهبری بوده است و دشمنان بدانند که با وجود مقام معظم رهبری براندازی نظام غیرممکن است.

اجرای 36 برنامه توسط کمیته فرهنگی و هنری در دهه فجر

عسگری با اشاره به اجرای برنامه های مختلف در دهه فجر در سطح کرج توسط کمیته فرهنگی و هنری بیان داشت: امسال نیز مانند سال گذشته کمیته فرهنگی و هنری توسط سه ارگان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، اداره ارشاد و حوزه هنری برنامه های مختلفی را در سطح کرج اجرا می کند.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج با اشاره به اینکه این کمیته در دهه فجر سال گذشته با اجرای 22 برنامه در بین کمیته ها رتبه برتر را کسب کرد، عنوان کرد: امسال اجرای بیش از 36 برنامه در بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امسال مقرر شده که در تمامی فرهنگسراها و کتابخانه ها برنامه های مختلفی اجرا شود همچنین در فرهنگسرای حافظیه نمایشهای خیابانی اجرا خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: هفته فیلم انقلاب در حوزه هنری کرج، برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای مسابقه کتابخوانی، برگزاری نشستهای تخصصی به حضور صاحب نظران در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، برگزاری جشنواره خوشنویسی و شب شعر خاطره و... از جمله برنامه های اجرایی توسط این کمیته در شهرستان کرج است.

سهم کرج در انقلاب آن طور که باید دیده نشده است

عسگری متذکر شد: با توجه به اینکه در انقلاب سهم کرج آن طور که باید دیده نشده، در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی اقدام به شناسایی افرادی که در دفاع مقدس سهم ارزنده ای داشتند، می کند تا خاطرات، نوشته ها، آثار صوتی و تصویری آنان ثبت شود.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: برپایی نمایشگاه های عکس، کاریکاتور و نقاشی و برگزاری سوگواره شعر عاشورایی و کاروان باران نیز از دیگر برنامه های این کمیته است.
کد مطلب 1027335

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