ساخت 116 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق شناس در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت 116 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تا اوایل سال 90 ، گفت: افرادی که در این شهرها سکونت دارند و زیر 25 هزار نفر جمعیت دارند می توانند در قالب مسکن مهر تسهیلات 15 میلیون تومانی بگیرند.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن اظهار داشت: بنیاد مسکن تلاش می کند تا از 1 میلیون نفر متقاضی مسکن مهر، 116 هزار نفر را در شهرهای زیر 25 هزار نفر تحت پوشش قرار دهد. هم اکنون از هزار و 112 شهر کشور 760 شهر دارای جمعیت کمتر از 25 هزار نفر است.

حق شناس ادامه داد: تاکنون در شهرهای زیر 25 هزار نفر و در قالب مسکن مهر بالغ بر 64 هزار نفر به سیستم بانکی معرفی و از این تعداد 36 هزار نفر نیز با بانک مسکن قرارداد منعقد کرده اند.

وی بیان داشت: تاکنون در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 26 هزار واحد مسکونی در مرحله اجرایی فونداسیون، 4 هزار و 600 واحد در مرحله سفت کاری و 11 هزار واحد نیز در مرحله اسکلت قرار دارد.

مسئول مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت افزود: از 116 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 42 هزار 258 واحد در زمینهای 99 ساله توسط تعاونیها ساخته خواهد شد که 20 هزار و 875 واحد نیز مربوط به مسکن انفرادی است.

حق شناس ساخت هر واحد مسکونی 80 تا 75 متری را در شهرهای زیر 25هزار نفر، حدود 30 میلیون تومان برآورد کرد و اظهار داشت: هم اکنون 24 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت شهری نیز خارج از طرح مسکن مهر در حال ساخت است.